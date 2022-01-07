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NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
1 Putzprogramm
1 Bürstenkopf
Entfernt bis zu 3 x mehr Plaque entlang des Zahnfleischrands als eine Handzahnbürste
Für ein strahlendes Lächeln
Der 4-Quadranten-Timer zeigt an, wenn es Zeit ist, zum nächsten Quadranten des Munds zu wechseln. Der 2-Minuten-Timer hilft, die von Zahnärzten empfohlene Putzzeit von zwei Minuten zu erreichen.
4.3
von 5
312
Bewertungen
91%
empfehlen dieses Produkt.
Helpme
07/01/2022
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr gute Zahnbürste
Sehrgute putzergebnisse, Preisleistungsverhältnis OK.
Vorteile
Sehr handlich
Nachteile
Ersatzbürsten sehr teuer.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DailyClean 2100 HX3212/61 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Britta_1981
10/08/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Die beste Reinigung bei Implantaten
Mit der Schallgeschwindigkeit ist die Reinigung ein Kinderspiel
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DailyClean 2100 HX3212/61 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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EXO1990
19/04/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Großartige Leistung
Prima Preis- Leistungsverhältnis, einfache und gute Handhabung, Als Ersatz von Schallzahnbürsten, welche 5 Jahre alt waren und als Gerät defekt gegangen waren.
Vorteile
Einfach, praktisch und gut.
Nachteile
erkenne z.Zt. keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DailyClean 2100 HX3212/61 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).
Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste