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NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
Doppelpack
Die patentierte Druckkontrolle der Philips Sonicare (das sog. Gum Protection System) unterstützt einen optimalen Bürstendruck.
Reinigt die sichtbaren Zahnflächen, während die Aktivspitze Plaque in den schwer erreichbaren Zahnzwischenräumen entfernt.
4.5
von 5
75
Bewertungen
96%
empfehlen dieses Produkt.
Marijannchen
19/01/2012
Deutschland
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Sensiflex HX2012 Sonicare Bürstenköpfe verfasst
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Kmjnhh123
14/07/2013
United Kingdom
Verifizierter Käufer
What I Needed
I needed more toothbrush head's for my toothbrush, so this is for my toothbrush model.
Diese Bewertung wurde für Sensiflex HX2012 Sonicare Brush heads verfasst
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madge44
14/07/2013
United Kingdom
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