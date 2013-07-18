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Eingestellt

Philips Fidelio SoundHub2.1 Home Entertainment

HTS9241/12

4.1

| (81) Bewertungen | 84% empfehlen dieses Produkt.

Atemberaubend klarer Sound mit großer Detailtiefe

Entdecken Sie kristallklaren Sound mit dem neuen SoundHub-Heimkino-System HTS9241. Die Hochtöner aus Titan liefern beeindruckenden Sound mit klaren Details. Genießen Sie Ihre Lieblingsfilme und -musiktitel, so wie es sein soll.

Alle Vorteile anzeigen

Begeistert von Sound

Atemberaubend klarer Sound mit großer Detailtiefe

  • 3D Blu-ray

  • Titan-Hochtöner

Titan-Hochtöner für unverzerrten Sound mit hervorragender Klangqualität

Titan-Hochtöner für unverzerrten Sound mit hervorragender Klangqualität

Die in Zusammenarbeit entwickelten Titan-Hochtöner sind sehr stabil und leicht, um unverzerrten Sound zu genießen. Ihr unglaublicher Verzerrungs- und Schwingungswiderstand im gesamten hörbaren Frequenzbereich garantiert optimale Klarheit für den gesamten Sound.

Premium Class D-Verstärker, um jedes Sounddetail aufzufangen

Premium Class D-Verstärker, um jedes Sounddetail aufzufangen

Die Premium Class D-Verstärker von Philips erhalten die ursprüngliche Klangquelle für mehr Genauigkeit bei der Wiedergabe des Audiosignals, sodass akustische Details in Musiktiteln und Filmen genauso wiedergegeben werden wie vom Interpreten bzw. vom Regisseur beabsichtigt.

Full HD 3D Blu-ray für ein beeindruckendes 3D-Filmerlebnis

Full HD 3D Blu-ray für ein beeindruckendes 3D-Filmerlebnis

Lassen Sie sich durch 3D Filme auf einem Full HD 3D-Fernseher in Ihrem eigenen Wohnzimmer begeistern. Active3D verwendet die neueste Generation von schnell umschaltenden Displays für realistische Tiefendarstellung und ein wirklichkeitsgetreues Filmerlebnis mit einer Full HD-Auflösung von 1080 x 1920. Sie betrachten das Bild durch eine spezielle Brille, bei der das rechte und linke Brillenglas synchron mit den wechselnden Bildern geöffnet und geschlossen werden, für ein 3D-Fernseherlebnis in Full HD mit Ihrem Heimkino. 3D-Filme auf Blu-ray-Discs bieten eine umfassende, hochwertige Auswahl an Inhalten. Außerdem ermöglicht Blu-ray unkomprimierten Surround Sound für ein unvergleichliches Audio-Erlebnis.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.1

von 5

81

Bewertungen

84%

empfehlen dieses Produkt.

18/07/2013

Österreich

Österreich

Philips 47PDL6907K/12 ein sehr stylischer Fernseher

Ich habe mir diese Fernseher im Mai diesen Jahres zugelegt. Und ich muß sagen, ich bereue nichts. Über Aussehen und Design lässt sich bekanntlicher Weise streiten. Dieses Gerät ist einfach nur eine Augenweide.

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Diese Bewertung wurde für SoundHub HTS9241 2.1 Home Entertainment verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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18/04/2014

Deutschland

Deutschland

dieses Produkt kann ich nur empfehlen

Super klarer sound, schnelle und einfache Bedienung, sehen auch super aus

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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01/07/2012

Deutschland

Deutschland

Hervorragendes Design

Design ist erste Klasse und auch der Sound kann sich hören lassen. Ein gelungenes Produkt das viele Funktionen vereint.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SoundHub HTS9241 2.1 Home Entertainment verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Das Home Entertainment-System kann auch mit allen anderen Philips Fernsehern verwendet werden.

  2. Um herauszufinden, ob Video-On-Demand in Ihrem Land verfügbar ist, besuchen Sie www.philips.com/blu-ray.