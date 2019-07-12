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Eingestellt
HTS7500/12
Genießen Sie auch zu Hause ein perfektes Kinoerlebnis
Dieses System beeindruckt nicht nur mit High Definition Bildern und Surround Sound sondern auch mit einem eleganten und hochwertigen Aluminium-Design. Die Lautsprecher bieten HD Surround Sound, sodass Sie auch zu Hause ein perfektes Kinoerlebnis genießen können.
Wiedergabe von Blu-ray Discs
Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio Essential liefern optimalen Sound von Ihren Blu-ray Discs. Die Audiowiedergabe ist praktisch nicht zu unterscheiden vom Studio-Master. So hören Sie das, was Sie der Regisseur hören lassen wollte. Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio Essential vervollständigen Ihr hochauflösendes Home Entertainment-Erlebnis.
DoubleBASS gewährleistet selbst bei einer kompakten Baugröße des Subwoofers die Wiedergabe tiefster Basstöne. Es erfasst tiefe Frequenzen und gibt diese im hörbaren Bereich des Subwoofers wieder. Auf diese Weise werden ein energiereicherer Sound und ein Hörerlebnis ohne Kompromisse erzielt.
Blu-ray Discs können hochauflösende Daten wie Fotos mit einer Auflösung von 1920 x 1080, die für hochauflösende Bilder steht, speichern. Szenen werden zum Leben erweckt, indem Details hervorstechen, Bewegungen flüssig werden und Bilder kristallklar sind. Blu-ray bietet zudem unkomprimierten Surround-Sound – so wird Ihr Klangerlebnis unglaublich wirklichkeitsgetreu. Die hohe Speicherkapazität von Blu-ray Discs ermöglicht auch den Einbau interaktiver Funktionen. Nahtlose Navigation während der Wiedergabe und andere spannende Funktionen wie Popup-Menüs bringen eine neue Dimension in das Home Entertainment.
3.0
von 5
25
Bewertungen
Toppyjazz
12/07/2019
Deutschland
Schönes Heimkino, tolles design!
Mein zweites Heimkino von Philips. Laut und video sind sehr gut.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HTS7500 5.1 Home Entertainment-System verfasst
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gilden
20/05/2012
België
son performant et puissant
un peu long à la mise en route (exemple 26 secondes nécessaires pour écouter la radio - c'est long) Ecran petit et mal placé, il faut s'abaisser pour pouvoir le lire sinon c'est un très bon produit - il rempli la pièce d'un son de grande qualité et sans aucune distortion
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Diese Bewertung wurde für HTS7500 Home Cinéma 5 enceintes verfasst
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Janbussum
12/10/2011
Nederland
Perfect apparaat, goede prijs
goed bedieningsgemak. apparaat waarover is nagedacht
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Diese Bewertung wurde für HTS7500 5.1 home cinema verfasst
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