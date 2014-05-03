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Eingestellt

5.1 Home Entertainment-System

HTS5590/12

3.7

| (11) Bewertungen

Begeistert von Sound

Maximieren Sie Ihr Sound-Erlebnis im Heimkino mit den dynamischen 3D Lautsprechern! Genießen Sie Filme und Musik von verschiedenen Medien – auch Blu-ray – mit dem innovativen Philips Home Entertainment-System der 5000er Serie.

Alle Vorteile anzeigen

Ein echtes Kinoerlebnis mit gleichmäßig verteiltem Sound

Begeistert von Sound

  • 3D Lautsprecher

  • Wiedergabe von 3D Blu-ray Discs

Full HD 3D Blu-ray für ein beeindruckendes 3D-Filmerlebnis

Full HD 3D Blu-ray für ein beeindruckendes 3D-Filmerlebnis

Lassen Sie sich durch 3D Filme auf einem Full HD 3D-Fernseher in Ihrem eigenen Wohnzimmer begeistern. Active3D verwendet die neueste Generation von schnell umschaltenden Displays für realistische Tiefendarstellung und ein wirklichkeitsgetreues Filmerlebnis mit einer Full HD-Auflösung von 1080 x 1920. Sie betrachten das Bild durch eine spezielle Brille, bei der das rechte und linke Brillenglas synchron mit den wechselnden Bildern geöffnet und geschlossen werden, für ein 3D-Fernseherlebnis in Full HD mit Ihrem Heimkino. 3D-Filme auf Blu-ray-Discs bieten eine umfassende, hochwertige Auswahl an Inhalten. Außerdem ermöglicht Blu-ray unkomprimierten Surround Sound für ein unvergleichliches Audio-Erlebnis.

3D-Lautsprecher sorgen für gleichmäßig verteilten Sound im ganzen Raum

3D-Lautsprecher sorgen für gleichmäßig verteilten Sound im ganzen Raum

3D-Lautsprecher nutzen speziell ausgerichtete Lautsprecher, um den Sound nicht nur nach vorne, sondern auch zu beiden Seiten hin wiederzugeben. Somit wird der optimale Surround-Sound-Klangbereich (Sweetspot) erweitert, und Sie können einen noch intensiveren Surround Sound in Kinoqualität genießen.

1000 W Leistung (RMS) liefern großartigen Sound für Filme und Musik

1000 W Leistung (RMS) liefern großartigen Sound für Filme und Musik

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Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.7

von 5

11

Bewertungen

03/05/2014

Deutschland

Deutschland

Wow einfach nur super

Seit mehr als 2 Jahren habe ich nun das Heimkinosystem von Philips super klang super Bass lädt Blurays und 3D Filme schnell .Für mich gibt es nichts anderes außer Philips egal welche Technik

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HTS5590 5.1 Home Entertainment-System verfasst

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21/04/2014

Deutschland

Deutschland

Top, sehr zu empfehlen.

Alle Geräte kann ich mit einer Fernbedienung steuern. Top Klang und sehr gute 3D Wiedergabe von Blue Ray. Radio Empfang sehr gut.

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Diese Bewertung wurde für HTS5590 5.1 Home Entertainment-System verfasst

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05/11/2011

United Kingdom

United Kingdom

Good product at affordable price. A bit dissapointing that ventilator is sopmetimes noicy

Good product at affordable price. Excellent sound quality - more than sufficient for home use, no complaints on other features (video playback, radio) Well integrates with Phillips TV family, good & simple controls. A bit dissapointing that ventilator is sometimes noicy... seems that it will have to be replaced soon :-(

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Diese Bewertung wurde für HTS5590 5.1 Home theater verfasst

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