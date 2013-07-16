ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Aufnahme eines einzelnen Produkts
  • Foto der Fernbedienung
  • Produktdetailfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Aufnahme eines einzelnen Produkts
  • Foto der Fernbedienung
  • Produktdetailfoto
  • Alternatives Produktfoto

Eingestellt

5.1 Home Entertainment-System

HTS3541/12

3.6

| (37) Bewertungen

Leistungsstarker Surround Sound von kompakten Lautsprechern

Genießen Sie auch zu Hause Filme wie im Kino! Machen Sie Ihr Home Entertainment-Erlebnis unvergesslich mit exponierten Lautsprechern, die leistungsstarken Surround Sound bieten, und Full HD 1080p mit Blu-ray Disc-Wiedergabe.

Alle Vorteile anzeigen

von kompakten Lautsprechern

Leistungsstarker Surround Sound von kompakten Lautsprechern

  • Blu-Ray

300 W Leistung (RMS) liefern großartigen Sound für Filme und Musik

300 W Leistung (RMS) liefern großartigen Sound für Filme und Musik

-

Dolby TrueHD und DTS-HD für HiFi Surround Sound

Dolby TrueHD und DTS-HD für HiFi Surround Sound

Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio Essential liefern optimalen Sound von Ihren Blu-ray Discs. Die Audiowiedergabe ist praktisch nicht zu unterscheiden vom Studio-Master. So hören Sie das, was Sie der Regisseur hören lassen wollte. Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio Essential vervollständigen Ihr hochauflösendes Home Entertainment-Erlebnis.

Exponierte Lautsprecher für einen leistungsstarken Surround Sound

Exponierte Lautsprecher für einen leistungsstarken Surround Sound

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.6

von 5

37

Bewertungen

16/07/2013

Österreich

Österreich

Super Sound

Ich bin mit dem Produkt super zufrieden, die Sourround Anlage hat einen tollen Klang und macht auch bei Actionfilmen eine gute Figur. Ich würde immer wieder auf die Phillipsprodukte zurück greifen. Vor allem für das Geld, ist die Qualtität einfach nur überzeugend.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HTS3541 5.1 Home Entertainment-System verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HTS3541 5.1 Home Entertainment-System verfasst

18/03/2018

Deutschland

Deutschland

Bin mit dem Gerät sehr zufrieden

Das Gerät ist sehr gut ich finde aber ein scart Anschluss wäre gut gewesen und der USB liegt etwas zu tief.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HTS3541 5.1 Home Entertainment-System verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HTS3541 5.1 Home Entertainment-System verfasst

08/05/2012

Deutschland

Deutschland

dieses Produkt ist super

Es ist einfach ur klasse guten saund und alles stimmt

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HTS3541 5.1 Home Entertainment-System verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HTS3541 5.1 Home Entertainment-System verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. Informationen zur Aktualisierung für den Zugriff auf YouTube und Picasa finden Sie unter www.philips.com/support.

  2. Nur für WiFi-kompatible Geräte. Weitere Informationen finden Sie in den Produktspezifikationen.