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Eingestellt
HTS3541/12
Leistungsstarker Surround Sound von kompakten Lautsprechern
Genießen Sie auch zu Hause Filme wie im Kino! Machen Sie Ihr Home Entertainment-Erlebnis unvergesslich mit exponierten Lautsprechern, die leistungsstarken Surround Sound bieten, und Full HD 1080p mit Blu-ray Disc-Wiedergabe.
Blu-Ray
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Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio Essential liefern optimalen Sound von Ihren Blu-ray Discs. Die Audiowiedergabe ist praktisch nicht zu unterscheiden vom Studio-Master. So hören Sie das, was Sie der Regisseur hören lassen wollte. Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio Essential vervollständigen Ihr hochauflösendes Home Entertainment-Erlebnis.
3.6
von 5
37
Bewertungen
Spuffel23
16/07/2013
Österreich
Super Sound
Ich bin mit dem Produkt super zufrieden, die Sourround Anlage hat einen tollen Klang und macht auch bei Actionfilmen eine gute Figur. Ich würde immer wieder auf die Phillipsprodukte zurück greifen. Vor allem für das Geld, ist die Qualtität einfach nur überzeugend.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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redvox
18/03/2018
Deutschland
Bin mit dem Gerät sehr zufrieden
Das Gerät ist sehr gut ich finde aber ein scart Anschluss wäre gut gewesen und der USB liegt etwas zu tief.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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hauber21
08/05/2012
Deutschland
dieses Produkt ist super
Es ist einfach ur klasse guten saund und alles stimmt
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Informationen zur Aktualisierung für den Zugriff auf YouTube und Picasa finden Sie unter www.philips.com/support.
Nur für WiFi-kompatible Geräte. Weitere Informationen finden Sie in den Produktspezifikationen.