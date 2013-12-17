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Eingestellt
HTS3538/12
Leistungsstarker Surround Sound
Lassen Sie Ihren Home Entertainment-Genuss mit dem Philips Home Entertainment-System HTS3538 zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. Mit exponierten Lautsprechern, die leistungsstarken Surround-Sound von 600 W bieten, und DVD Video-Upscaling auf 1080p über HDMI für annähernde HD-Qualität.
DVD
Dolby Digital, das führende digitale Mehrkanal-Audioformat, ist dem natürlichen Hörvermögen des menschlichen Gehörs nachempfunden. Daher nehmen Sie den Klang räumlich und besonders realistisch wahr.
3.0
von 5
8
Bewertungen
chango
17/12/2013
España
muy buen sonido y usabilidad
Buen sonido fácil de instalar y usar . Buen diseño . Muy conforme con el producto.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HTS3538 5.1 Home theater verfasst
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jaws67
21/07/2013
Nederland
Dit product voldoet prima
Home cinema set geeft prima geluid en ben dus ook zeer tevreden. Alleen jammer dat ik nu wel twee afstandbediening moet gebruiken. Ondanks dat zowel TV als home cinema van Philips zijn. Hier had ik meer van verwacht.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HTS3538 5.1 home cinema verfasst
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Deynyx
26/05/2013
Deutschland
Radio, DVD, TV
Radio wiedergabe Gut. DVD Player wiedergabe Sehr Gut Ich habe probleme mit TV Live Wiedergabe Mein Philips TV Komunizirt nicht mit dem Home Kino auch der Support konte nicht helfen.
Diese Bewertung wurde für HTS3538 5.1 Home Entertainment-System verfasst
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