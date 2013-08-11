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NIVEAScherköpfe

HS85/60

3.9

| (159) Bewertungen

Für eine jederzeit gründliche Rasur

In einem Jahren schneiden Ihre Scherköpfe 4,5 Millionen Barthaare in Ihrem Gesicht. Ersetzen Sie die Scherköpfe jedes Jahr für beste Ergebnisse.

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Wechseln Sie die Scherköpfe für optimale Ergebnisse alle 12 Monate

Für eine jederzeit gründliche Rasur

  • NIVEA FOR MEN

Super Lift & Cut Technologie mit 2-Klingen-System

Super Lift & Cut Technologie mit 2-Klingen-System

Ihr Philips Rasierer mit 2-Klingen-System: Die erste Klinge hebt das Haar an, die zweite Klinge schneidet es ab. Das garantiert eine schonende und gründliche Rasur.

Flex Tracker-System

Flex Tracker-System

Der Flex-Tracker passt sich automatisch den Gesichtskonturen an und verhindert somit Hautirritationen.

Gleitringe

Gleitringe

Die Scherköpfe sind mit innovativen Gleitringen ausgestattet, die den Rasierer sanft über das Gesicht gleiten lassen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.9

von 5

159

Bewertungen

11/08/2013

Österreich

Österreich

Ausgezeichnete Qualität

Ausgezeichnete Paßform. Leichter Wechsel. Nach dem Wechsel hat man das Gefühl einen neuen Rasierer zu benutzen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HS85/60 Scherköpfe verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HS85/60 Scherköpfe verfasst

01/03/2013

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Fast wie ein neuer Rasierer

Mit dem neuen Scherkopf ist mein Rasierer wieder wie am ersten Tag.An schwierigen Stellen merkt man den neuen Scherkopf am deutlichsten.Das Auswechseln geht kinderleicht und ist in 30 Sekundenerledigt, einschalten und weiter geht es. Auch der Ersatztank für die Rasieremulsion ist sinnvoll,da ich diesen öffters wechsle.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HS85/60 Scherköpfe verfasst

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Diese Bewertung wurde für HS85/60 Scherköpfe verfasst

01/03/2013

Deutschland

Deutschland

Fast wie ein neuer Rasierer

Mit dem neuen Scherkopf ist mein Rasierer wieder wie am ersten Tag.An schwierigen Stellen merkt man den neuen Scherkopf am deutlichsten.Das Auswechseln geht kinderleicht und ist in 30 Sekundenerledigt, einschalten und weiter geht es. Auch der Ersatztank für die Rasieremulsion ist sinnvoll,da ich diesen öffters wechsle.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HS85/60 Scherköpfe verfasst

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