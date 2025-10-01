  • Aufgrund technischer Updates werden Bestellungen vorübergehend verzögert bearbeitet. Bestellbestätigungen werden ebenso später als gewöhnlich versendet. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

      5000 Series Handmixer

      HR3739/00

      Leistungsstarker Mixer für Muffins und Kuchen im Alltag.

      Mit dem Philips Mixer kannst du köstliche fluffige Kuchen und Brot für deine Familie zubereiten. Luftige, konische Quirle reduzieren die Knetzeit und gewährleisten einen glatten Kuchenteig. Der leistungsstarke 400-W-Motor ermöglicht es, auch harte Teige durchzukneten.

      Dein unverzichtbares Küchenwerkzeug.

      • 400 Watt Motorleistung
      • 5 Geschwindigkeiten + Turbo für alle Teige
      • 25 % schneller als herkömmliche Quirle
      • Spülmaschinenfeste Teile
      Leistungsstarker 400-W-Motor für richtig zähe Teige

      Mit dem leistungsstarken 400-W-Motor bewältigst du selbst den zähesten Teig wie im Kinderspiel.

      5 Geschwindigkeitsstufen und Turbo für bessere Leistung

      Dank der zahlreichen Geschwindigkeitsstufen hast du die volle Kontrolle beim Mixen. Der Turbo-Modus hilft dir, jeglichen Teig mühelos zu kneten.

      Quirle und Knethaken

      Dank der speziellen Aufsätze kannst du alle möglichen Backdelikatessen zaubern. Mit den Knethaken kannst du dein eigenes Brot zu Hause zubereiten, während du mit den konischen Quirlen jeden beliebigen Kuchenteig mischen kannst.

      Konische Quirle erzielen um 25 % schnellere Ergebnisse als herkömmliche Quirle

      Die einzigartigen kegelförmigen Quirle sorgen für eine maximale Luftuntermischung, was zu einer luftigen Struktur und einem glatten Kuchenteig beiträgt.

      Einfache Anbringung der Quirle

      Um die intuitive Anbringung zu erleichtern, haben die Quirle an einem Ende ein anderes Muster.

      Praktische Entriegelungstaste für die Quirle

      Du kannst die Quirle oder Knethaken mit einem einfachen Tastendruck entriegeln.

      Deine unverzichtbaren Küchengeräte

      Entdecke weitere unverzichtbare Küchengeräte, und kreiere dein Küchenset mit demselben Design, das lang anhaltende Leistung bietet.

      2 Jahre Garantie

      Und als zusätzliche Sicherheit erhältst du für den Mixer eine Garantie von 2 Jahren.

      Technische Daten

      • Allgemeine Daten

        Hauptmaterial
        Kunststoff
        Sekundärmaterial
        Metall
        Vorprogrammierte Einstellungen
        Nein
        Funktionen
        Aufschlagen, Kneten
        Produkttyp
        Handmixer
        Benutzeroberfläche
        Drehregler
        Kabellänge
        1,2
        Kabelaufwicklung
        Ja
        Timer
        Nein
        Integrierter Ein-/Ausschalter
        Ja
        Einstellbares Thermostat
        Nein
        Betriebsanzeige
        Nein
        Spülmaschinenfeste Teile
        Nein
        Material der Messer
        Edelstahl
        Umdrehungen pro Minute (U/min)
        1.150
        BPA-frei
        Ja
        Impulsfunktion
        Nein
        Messer abnehmbar
        Ja
        Möglichkeit zur Eiszerkleinerung
        Nein
        Möglichkeit zum Mixen heißer Zutaten
        Nein
        Rezeptbuch
        Nein
        Geräuschpegel (Standard)
        Lc = 86 dB (A)
        Garantie
        2
        Mit Trockenfutter kompatibel
        Nein
        Selbstreinigungsfunktion
        Nein

      • Technische Daten

        Leistung
        400 W
        Spannung
        230 V
        Frequenz
        50 Hz
        Anzahl im Paket
        1
        Akkubetrieb
        Nein
        Energieeffizienzklasse
        Nein

      • Kompatibilität

        Zubehörteile 1
        Doppelquirl
        Zubehörteile 2
        Knethaken
        Passendes Zubehör 1
        Bedienungsanleitung
        Passendes Zubehör 2
        Garantiekarte

      • Sicherheitsfunktion

        Sicherheitszertifizierung
        Ja

      • Gewicht und Abmessungen

        Produktlänge
        9 cm
        Produktbreite
        19,4 cm
        Produkthöhe
        31,9 cm
        Produktgewicht
        1,139 kg
        Verpackungslänge
        11 cm
        Verpackungsbreite
        21,2 cm
        Verpackungshöhe
        20,9 cm
        Verpackungsgewicht
        1,46 kg

      • Nachhaltigkeit

        Verpackung
        100 % recycelte Materialien
        Benutzerhandbuch
        100 % recyceltes Papier

      • Ursprungsland

        Hergestellt in
        China

