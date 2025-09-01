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HR2522/00
Leistungsstarker Stabmixer für tägliche Suppen.
Der neue Stabmixer verfügt über einen leistungsstarken Motor und ein einzigartiges ergonomisches Design. Er mixt schnell und effizient mit nur einem Tastendruck. So kannst du mühelos jeden Tag gesunde, hausgemachte Mahlzeiten zubereiten.Alle Vorteile ansehen
Wenn Sie Anspruch auf Umsatzsteuerermäßigungen für medizinische Geräte haben, können Sie diese auf diesem Produkt geltend machen. Der Umsatzsteuerbetrag wird vom oben angegebenen Preis abgezogen. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Warenkorb.
Stabmixer
Gesamtzeit
recurring payment
Dank des leistungsstarken 500-W-Motors, kannst du all deine täglichen Mahlzeiten im Handumdrehen zubereiten
Die patentierte Technologie kombiniert unseren stärksten Motor mit einer einzigartig geformten Messereinheit und einem Spritzschutz für optimale Bewegung von Lebensmitteln, einfache Reinigung und Kleckerfreiheit. Jederzeit schnelle und gleichmäßige Ergebnisse.
Die spezielle wellenförmige Form des unteren Teils des Stabmixers verhindert Spritzer und Verschütten beim Mischen
Das robuste und ergonomische Design ist handlich und benutzerfreundlich für den Verbraucher
Über eine Taste kann der Pürierstab mit einer Hand gelöst werden. So kannst du ihn nach dem Mixen ganz einfach entfernen.
Die Reinigung könnte nicht einfacher sein. Dank der ProMix Technologie kannst du den Pürierstab lösen und unter fließendem Wasser abspülen.
Nutze den begrenzten Stauraum deiner Schränke optimal aus. Unser Stabmixer mit Aufsätzen wurde für eine effiziente Aufbewahrung entwickelt.
Entdecke weitere unverzichtbare Küchengeräte, und kreiere dein Küchenset mit demselben Design, das lang anhaltende Leistung bietet.
Mit dem BPA-freien Becher mit 0,5 l kannst du jede Zutat mixen, sodass er ideal zum Mixen von Babynahrung ist.
Und als zusätzliche Sicherheit gilt für den Stabmixer eine Garantie von 2 Jahren.
Allgemeine Daten
Technische Daten
Kompatibilität
Sicherheitsfunktion
Gewicht und Abmessungen
Nachhaltigkeit
Ursprungsland
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