ChopDrop Technologie

Philips hat erkannt, wie unangenehm und schwierig das Zerkleinern von Zwiebeln ist. Daher wurde die clevere ChopDrop Technologie entwickelt, mit der Zwiebeln wie ein Chefkoch ganz einfach zerkleinert werden können. Die einzigartige Kammer schließt die Zwiebel ein, während sie von den drei scharfen Klingen zerkleinert wird. Sobald die Stücke die optimale Größe haben, werden sie in die Schüssel gegeben: trocken und gleichmäßig zerkleinert – jedes Mal. Perfekt für Zwiebeln, aber auch für anderes Gemüse, Obst, Käse, Nüsse und mehr.