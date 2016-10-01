Suchbegriffe
Einkaufswagen
Zurzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Einkaufswagen.
HR1962/92
Leckere hausgemachte Kuchen, Muffins und mehr
Bereiten Sie mit dem Mixerzubehör für den Philips Avance Speedtouch Stabmixer köstlichen hausgemachten Teig für jede Art von Kuchen, Muffins oder Pfannkuchen zu.Alle Vorteile ansehen
Wenn Sie Anspruch auf Umsatzsteuerermäßigungen für medizinische Geräte haben, können Sie diese auf diesem Produkt geltend machen. Der Umsatzsteuerbetrag wird vom oben angegebenen Preis abgezogen. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Warenkorb.
Mixerzubehör
Gesamtzeit
recurring payment
Schnelles Zusammensetzen mit nur einem Klick am Avance Speedtouch Stabmixer
Mit diesen hochwertigen Edelstahlquirlen für das Mixerzubehör des Philips Avance SpeedTouch Handmixers können Sie ganz leicht Kuchen-, Muffin- und Pfannkuchenteig mischen. Sahne und Eier können auch schnell geschlagen werden.
Für köstliche hausgemachte Kuchen
Für leichte, weiche Cupcakes
Für fluffigen Pfannkuchenteig
Speziell entwickelt für einfache Handhabung
Spülmaschinenfest
Leicht und kompakt
Herkunftsland
Zubehörteile
Design
Allgemeine Daten
Ausführung
Service
Nachhaltigkeit
Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.