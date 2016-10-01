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      Avance Collection Mixerzubehör

      HR1962/92

      Bewertung insgesamt / 5
      • Bewertungen Bewertungen

      Leckere hausgemachte Kuchen, Muffins und mehr

      Bereiten Sie mit dem Mixerzubehör für den Philips Avance Speedtouch Stabmixer köstlichen hausgemachten Teig für jede Art von Kuchen, Muffins oder Pfannkuchen zu.

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      Avance Collection
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      Avance Collection

      Mixerzubehör

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      Leckere hausgemachte Kuchen, Muffins und mehr

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      • Zubehör für HR167x und HR168x

      Schnelles Zusammensetzen mit nur einem Klick am Avance Speedtouch Stabmixer

      Schnelles Zusammensetzen mit nur einem Klick am Avance Speedtouch Stabmixer

      Qualitativ hochwertige Quirle aus Edelstahl

      Mit diesen hochwertigen Edelstahlquirlen für das Mixerzubehör des Philips Avance SpeedTouch Handmixers können Sie ganz leicht Kuchen-, Muffin- und Pfannkuchenteig mischen. Sahne und Eier können auch schnell geschlagen werden.

      Für köstliche hausgemachte Kuchen

      Für köstliche hausgemachte Kuchen

      Für leichte, weiche Cupcakes

      Für leichte, weiche Cupcakes

      Für fluffigen Pfannkuchenteig

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      Speziell entwickelt für einfache Handhabung

      Speziell entwickelt für einfache Handhabung

      Spülmaschinenfest

      Spülmaschinenfest

      Leicht und kompakt

      Leicht und kompakt

      Technische Daten

      • Herkunftsland

        Hergestellt in
        Europa

      • Zubehörteile

        Inklusive
        Mixer

      • Design

        Farbe
        Schwarz

      • Allgemeine Daten

        Produktmerkmale
        Spülmaschinenfest

      • Ausführung

        Zubehörmaterial
        SAN (Kunststoff)

      • Service

        2 Jahre weltweite Garantie
        Ja

      • Nachhaltigkeit

        Verpackung
        > 90 % recycelte Materialien
        Bedienungsanleitung
        100 % recyceltes Papier

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