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20% Rabatt mit Code* B2R20
Eingestellt
Sorgt für stets engen Kontakt der 3 Scherköpfe mit Ihrer Haut – für eine schnelle und gründliche Rasur
Die drei Klingenkränze bieten 50 % mehr Scherfläche, für eine schnelle und gründliche Rasur. *Verglichen mit herkömmlichen Rotationsscherköpfen.
Personal Comfort Control passt den Rasierer an Ihren Hauttyp an. Wählen Sie für eine schnelle und gründliche Rasur die Einstellung 'Normal'. Für eine gründliche Rasur mit maximaler Hautschonung wählen Sie die Option 'Sensitive'.
4.2
von 5
15
Bewertungen
93%
empfehlen dieses Produkt.
Joedm7ul
12/03/2017
Deutschland
Spitzengerät
Der beste Rasierer den Ich mal hatte. Leider nach 10 Jahren war der Akku fällig. Lasse mich uberraschen von dem S 3510/06.
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Diese Bewertung wurde für SmartTouch-XL HQ9160 Elektrorasierer verfasst
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Hans1106
01/10/2014
Deutschland
Ein Klasse-Rasierer!
Seit sechs (6) Jahren benutze ich diesen Rasierer. Ohne Probleme. In der Anschaffung sicherlich ein sportlicher Preis, aber über sechs Jahre verteilt.... Ein preiswerter (...er ist seinen Preis wert!) und robuster Begleiter. Wenn nötig, würde ich mit absoluter Sicherheit wieder zurückgreifen auf diese Marke.
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Albert
24/07/2012
United Kingdom
This product has many good features
It is comfortable to hold because of its size and shape. It is very efficent as the heads follow the contours of the face. Cleaning is easy just run it under the tap. I have used this razor for some time now and would definately recommend it to a friend and buy again.
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Diese Bewertung wurde für SmartTouch-XL HQ9160 Electric shaver verfasst
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Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.