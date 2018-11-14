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Minuten
54
Sek.
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Eingestellt
Konturenanpassung, auch im Halsbereich
Eine gründliche und hautschonende Rasur zu einem erschwinglichen Preis. Das Flex & Float-System garantiert zusammen mit den CloseCut-Klingen eine präzise und gründliche Rasur.
Flex & Float mit CloseCut-Scherköpfen
35 Min. Akkubetrieb/8 Std. Ladezeit
Ausklappbarer Trimmer
CloseCut-Klingen sind präzise gefertigt, damit Sie sich jedes Mal sicher und gründlich rasieren können. Die langlebigen, selbstschärfenden Klingen nutzen sich nicht ab und stellen somit sicher, dass Ihre Rasur immer gründlich und schnell bleibt.
Passt sich für eine besonders sanfte Rasur automatisch den Konturen Ihres Gesichts an
Sie erhalten mehr als 35 Rasierminuten nach 8 Stunden Ladezeit. Das entspricht etwa 14 Rasuren.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt
4.1
von 5
1249
Bewertungen
85%
empfehlen dieses Produkt.
kurtmax
14/11/2018
Österreich
super Rasierer
super Rasierer mit einfacher Reinigung mit Wasser.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 S3530/06 Elektrischer Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 S3530/06 Elektrischer Trockenrasierer verfasst
Feuerbruno
11/03/2016
Österreich
Verifizierter Käufer
sehr gutes Produkt
Hätte nicht gedacht, das der recht leichte Rasierer so gut rasiert. Batterieladung reicht sehr lange.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ6976/16 Elektrischer Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ6976/16 Elektrischer Trockenrasierer verfasst
58fri
23/11/2015
Österreich
Verifizierter Käufer
Sehr Gut
Bin sehr zufrieden mit dem Rasierer,sehr gutes Rasier ergebnies. Aku auch sehr zu frieden
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ6926/16 Dry electric shaver verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ6926/16 Dry electric shaver verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.