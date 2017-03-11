Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Eingestellt
Flex & Float mit CloseCut-Scherköpfen
30 Min. Akkubetrieb/8 Std. Ladezeit
Das 2-Klingen-System dieses Elektrorasierers hebt die Haare an und schneidet sie direkt für eine sanfte Rasur an der Hautoberfläche ab.
Um eine maximale Leistung zu gewährleisten, sollten Sie die Scherköpfe Ihres Philips Rasierers alle zwei Jahre mit HQ55 auswechseln.
Passt sich automatisch den Konturen von Gesicht und Hals an.
4.0
von 5
70
Bewertungen
80%
empfehlen dieses Produkt.
Eddi33
11/03/2017
Deutschland
Sehr gutes Rasierergebnis auch nach längerem Gebrauch
Ich habe den Rasierer mittlerweile über 2 Jahre. Da dieser nun quasi den Langzeittest bestanden hat, kann ich mich nur positiv äußern. Ich habe noch ein zweites (teureres) Produkt von Philips, dieses Günstigere finde ich jedoch deutlich besser hinsichtlich Rasierergebnis und auch wie der Rasierer in der Hand liegt. Auch das Rasiergeräuch ist angenehmer als beim teureren PT876/19.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ6970/16 Elektrischer Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ6970/16 Elektrischer Trockenrasierer verfasst
fmlfml
31/08/2016
Deutschland
Fantastisch
Macht ohne Schnörkel was es soll: Jeden Tag die Stoppeln entfernen. Der Akku hält auch noch nach sechs Jahren fast eine Woche lang und ebenso sind auch die "Messer" noch schaft genug. Optisch einfach ein schöner Rasierer, der super in der Hand liegt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ6970/33 Elektrischer Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ6970/33 Elektrischer Trockenrasierer verfasst
Lantlant
24/06/2012
Deutschland
Rasierapparat
Ich habe diesen Rasierapparat über ein Jahr und bin zufrieden, weil er alle meine Ansprüche befriedigt. Ich würde dieses Gerät wieder kaufen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ6970/33 Elektrischer Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ6970/33 Elektrischer Trockenrasierer verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.