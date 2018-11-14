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Eingestellt

Shaver series 3000Elektrischer Trockenrasierer

HQ6926/16

4.1
| (1249) Bewertungen | 85% empfehlen dieses Produkt.
Konturenanpassung, auch im Halsbereich
Eine gründliche und hautschonende Rasur zu einem erschwinglichen Preis. Das Flex & Float-System garantiert zusammen mit den CloseCut-Klingen eine präzise und gründliche Rasur.
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CloseCut-Klingen

Konturenanpassung, auch im Halsbereich

  • Flex & Float mit CloseCut-Scherköpfen

  • 35 Min. Akkubetrieb/8 Std. Ladezeit

CloseCut-Klingen, langlebig und selbstschärfend für eine gründliche Rasur

CloseCut-Klingen, langlebig und selbstschärfend für eine gründliche Rasur

CloseCut-Klingen sind präzise gefertigt, damit Sie sich jedes Mal sicher und gründlich rasieren können. Die langlebigen, selbstschärfenden Klingen nutzen sich nicht ab und stellen somit sicher, dass Ihre Rasur immer gründlich und schnell bleibt.

Flex & Float – passt sich ideal den Gesichts- und Halskonturen an

Flex & Float – passt sich ideal den Gesichts- und Halskonturen an

Passt sich für eine besonders sanfte Rasur automatisch den Konturen Ihres Gesichts an

Mehr als 35 Rasierminuten, 8 Stunden Ladezeit

Sie erhalten mehr als 35 Rasierminuten nach 8 Stunden Ladezeit. Das entspricht etwa 14 Rasuren.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

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4.1

von 5

1249

Bewertungen

85%

empfehlen dieses Produkt.

14/11/2018

Österreich

Österreich

super Rasierer

super Rasierer mit einfacher Reinigung mit Wasser.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 S3530/06 Elektrischer Trockenrasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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11/03/2016

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

sehr gutes Produkt

Hätte nicht gedacht, das der recht leichte Rasierer so gut rasiert. Batterieladung reicht sehr lange.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ6976/16 Elektrischer Trockenrasierer verfasst

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23/11/2015

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Sehr Gut

Bin sehr zufrieden mit dem Rasierer,sehr gutes Rasier ergebnies. Aku auch sehr zu frieden

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ6926/16 Dry electric shaver verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ6926/16 Dry electric shaver verfasst

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