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Eingestellt
Einfaches Glätten und strahlender Glanz
Der neue Essential Care Haarglätter verfügt über längere Platten, die für schnelleres Glätten und Benutzerfreundlichkeit sorgen. Sie ermöglichen es Ihnen, den gewünschten glatten Look schneller zu stylen, während sie gleichzeitig Ihr Haar schonen.
Längere Platten (100 mm)
210 °C professionelle Temperatur
Keramikplatten
Die längeren Platten helfen Ihnen, perfekte Glättungsergebnisse in weniger Zeit zu erreichen.
Mit dieser hohen Temperatur können Sie das Styling Ihrer Haare ändern und Ihren Look nach Ihren Vorstellungen perfektionieren.
Der Haarglätter bietet eine kurze Aufheizzeit und ist innerhalb von 60 Sekunden einsatzbereit.
4.2
von 5
6
Bewertungen
83%
empfehlen dieses Produkt.
rociopl
15/03/2019
España
Gran calidad a un buen precio
Hace un mes aprox que tengo la plancha Essential Care de Philips. Es súper ligera, no pesa nada con lo cual apenas te cansas y facilita el proceso. Es muy facil de poner en marcha, tiene un botón de encendido/apagado, alcanca los 210 grados muy rápidamente, una temperatura ideal para un alisado óptimo ; dispone de cable giratorio que viene genial y un mecanismo de cierre ( bloqueo ) de las placas alisadoras. Decir que la primera impresión ha sido muy buena , yo tengo el pelo ondulado/rizado y me ha dejado el pelo con un buen alisado y con brillo, ha sido súper rápido con un par de pasadas en cada mechón he conseguido este resultado. Es recomendable utilizarla después de lavar y secar bien el cabello, ademas de utilizar un protector de calor. Para finalizar, dejar el aparato en una superficie que resista el calor hasta enfriarse ( se enfria rapidamente ) , limpiar las placas , y bloquear las placas alisadoras para guardarla, que también se puede colgar por la anilla que tiene. También se puede utilizar para crear formas en el pelo, unas ondas mas o menos marcadas segun el gusto! Te salva de algun apuro oara conseguir un resultado mas formal y arreglado. Por ponerle alguna pega es que no tiene regulador por temperaturas, pero estoy contentisima.
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Diese Bewertung wurde für HP8319/00 Essential Care verfasst
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jeanmanath
18/12/2015
France
Verifizierter Käufer
Produit de bonne qualité
Produit très facile d'utilisation, bien sécurisé, à recommander...
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Débo
15/04/2016
France
Bon produit
[Employee of philipsglobal] simple et élégant utilisation facile et prise en main rapide. petit appareil donc facile à ranger dans les tiroirs et dans la trouve de voyage A éviter pour les chevaux fins et/ou long ne possède pas de sacoche pour le transport
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