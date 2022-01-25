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Eingestellt
Satinelle Ice Premium
Der erste Keramik-Epilierer mit Premium Ice Cooler und Sonic-Massagesystem.
Die hochfrequente Massage minimiert das Zupfgefühl.
Verringern das Risiko allergischer Hautreizungen und sind besonders sanft zu Ihrer Haut.
Folgt optimal den Körperkonturen und sorgt so für optimale Kühlung und sanfteres Epilieren.
4.3
von 5
498
Bewertungen
87%
empfehlen dieses Produkt.
forzaBJK
25/01/2022
Österreich
Verifizierter Käufer
Geniales Teil!
Nicht mehr aus unserem Haushalt wegzudenken! Kabel Staubsauger? Nie wieder!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SpeedPro FC6726/01 Kabelloser Akku-Staubsauger verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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wimbar
11/05/2021
Österreich
Verifizierter Käufer
love it
love the vacuuming power that it has, it's easy to arm and disarm it, and very practical to pack in small places, and it is very light
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SpeedPro FC6726/01 Kabelloser Akku-Staubsauger verfasst
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Phil
07/08/2019
Österreich
Staubsauger sehr empfehlenswert
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Ich konnte im Rahmen eines Produkttests den Philips SpeedPro Kabelloser Staubsauger (FC6726/01) testen und ich war sofort begeistert. Er ist sehr leistungsstark und jeglicher Schmutz wird problemlos aufgesaugt, außerdem ist die Reichweite fantastisch, auch unter niedrige Möbel kann Schmutz entfernt werden. Dank seiner LED-Leuchten in der Düse kann Staub und kleinerer Schmutz sofort erkannt werden und es werden auch dunkle Ecken wieder sauber. Er kann rasch umgebaut werden und ohne dem Saugrohr kann er auch ideal als Handstaubsauger verwendet werden. Der Staubbehälter lässt sich einfach entnehmen und kann ohne Probleme in den Mistkübel ausgeleert werden. Ich bin sehr begeistert von diesem Produkt, würde ihn wärmstens empfehlen und mir auch kaufen!!
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