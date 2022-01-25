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SatinelleEpilierer

HP6503/00

4.3

| (498) Bewertungen | 87% empfehlen dieses Produkt.

Satinelle Ice Premium

Der erste Keramik-Epilierer mit Premium Ice Cooler und Sonic-Massagesystem.

Alle Vorteile anzeigen

Supersanfter Epilierer mit Ice Cooler und Sonic-Massage

Satinelle Ice Premium

Sonic-Massagesystem

Die hochfrequente Massage minimiert das Zupfgefühl.

Hypoallergene Pinzetten

Hypoallergene Pinzetten

Verringern das Risiko allergischer Hautreizungen und sind besonders sanft zu Ihrer Haut.

Premium Ice Cooler

Folgt optimal den Körperkonturen und sorgt so für optimale Kühlung und sanfteres Epilieren.

Technische Daten

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4.3

von 5

498

Bewertungen

87%

empfehlen dieses Produkt.

25/01/2022

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Geniales Teil!

Nicht mehr aus unserem Haushalt wegzudenken! Kabel Staubsauger? Nie wieder!

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Diese Bewertung wurde für SpeedPro FC6726/01 Kabelloser Akku-Staubsauger verfasst

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11/05/2021

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

love it

love the vacuuming power that it has, it's easy to arm and disarm it, and very practical to pack in small places, and it is very light

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07/08/2019

Österreich

Österreich

Staubsauger sehr empfehlenswert

[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Ich konnte im Rahmen eines Produkttests den Philips SpeedPro Kabelloser Staubsauger (FC6726/01) testen und ich war sofort begeistert. Er ist sehr leistungsstark und jeglicher Schmutz wird problemlos aufgesaugt, außerdem ist die Reichweite fantastisch, auch unter niedrige Möbel kann Schmutz entfernt werden. Dank seiner LED-Leuchten in der Düse kann Staub und kleinerer Schmutz sofort erkannt werden und es werden auch dunkle Ecken wieder sauber. Er kann rasch umgebaut werden und ohne dem Saugrohr kann er auch ideal als Handstaubsauger verwendet werden. Der Staubbehälter lässt sich einfach entnehmen und kann ohne Probleme in den Mistkübel ausgeleert werden. Ich bin sehr begeistert von diesem Produkt, würde ihn wärmstens empfehlen und mir auch kaufen!!

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Diese Bewertung wurde für SpeedPro FC6726/01 Kabelloser Akku-Staubsauger verfasst

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