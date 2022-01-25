[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Ich habe den Philips SpeedPro (FC6726/01) kabellosen Staubsauger im Rahmen des Produkttests kostenlos erhalten und muss sagen, ich bin sehr begeistert. Wir haben in unseren Haushalt keinen Akkustaubsauger, sondern nutzen sonst einen Staubsauger mit Kabel. Umso gespannter waren wir auf unser neues Haushaltshelferlein. Geliefert wird der Philips SpeedPro in einem Karton verpackt, auf welchem alle wichtigen Infos bereits ersichtlich sind. Der Lieferumfang enthält den Akkustaubsauger mit integrierter Düse, ein Staubsaugerrohr mit ausklappbaren Bürstchen, eine Bodendüse mit LED´s, eine Mini Turbo Saugbürste für Polstermöbel, die Wandhalterung und das Ladegerät. Ich habe den Staubsauger zuerst einmal komplett aufgeladen, ehe ich ihn das erste Mal benutzt habe. Die gelieferte Wandhalterung lässt sich problemlos auch nur auf den Boden stellen, das Ladegerät wir eingeklipst und der Sauger mittels Magnetladestelle geladen. Fertig aufgeladen ging es dann schon an die ersten Tests. Die verschiedenen Aufsätze lassen sich problemlos ineinanderstecken und sind sowohl mit dem Staubsaugerrohr, sowie direkt am Akkustaubsauger verwendbar. Es wird alles direkt auf die Düse am Staubsauger gesteckt, somit entfällt das lästige auseinander- und zusammenbauen, das ich von unserem anderen Staubsauger kenne. Das Staubsaugerrohr ist zwar nicht höhenverstellbar, aber bequem für alle Personen in unserer Familie zu verwenden. In unserem Haushalt haben wir Vinylböden, Parkett, Fliesen und teilweise Teppiche. Bei normaler Verschmutzung reicht auf alle Fälle Stufe 1 des Staubsaugers, bei stärkerer Verschmutzung sauge ich mit Stufe 2. Die Stufe 1 ist sehr leise, man kann sich bei Stufe 2 jedoch auch noch unterhalten ohne schreien zu müssen. Er saugt gründlich Staub, Haare und sonstige Verschmutzungen auf, sogar auf unserem Vinylboden der durch seine Maserung für erschwerte Verhältnisse sorgt. Unser Hund haart momentan sehr stark, aber selbst das extrem feine, plüschige Fell wird ohne Rückstände aufgesaugt. Extrem begeistert bin ich von den eingebauten LED´s in der Bodenbürste. Diese machen wirklich jedes kleine Staubkorn sichtbar, und selbst wenn der Boden mit freien Auge sauber aussieht, sieht man mit Hilfe der LED´s wie viel Staub sich tatsächlich angesammelt hat. Sehr praktisch ist der SpeedPro auch zum Saugen der Treppe, da die Bodenbürste ca. so breit ist wie unsere Treppenstufen. Wir haben diese bisher immer abgekehrt, was natürlich nie den gleichen Effekt wie Saugen hatte und sind nun froh auch hier unser neues Helferlein perfekt einsetzen zu können. Für das Absaugen der Ecken der Zimmerdecke mithilfe des Rohres und dem Bürstchen, welches sich vorklappen lässt, bin ich fast zu klein, und erreiche diese nur knapp (ich bin ca. 165cm, Raumhöhe ca. 260cm). Die Räume im Obergeschoß Saugen wir nur mehr mit dem kabellosen SpeedPro, da uns so das lästige hin- und herschleppen unseres Staubsaugers erspart bleibt. Auch ein staubsaugen des ganzen Hauses schafft der Sauger problemlos mit einer Akkuladung. Ich habe den SpeedPro auch beim Autoputz getestet. Die Sitze saugt er mithilfe der Mini Turbo Saugbürste sehr schön und auch die Autoteppiche werden sauber. Einzig beim Saugen des Fußraumes ist ein Staubsauger mit flexiblen Schlauch besser geeignet, da man mit den Akkustaubsauger leider nicht alle Ecken und Winkel erreicht. Das Ausleeren des Schmutzbehälters geht ganz einfach und schnell, den Behälter vom Staubsauger nehmen, aufmachen, ausleeren und fertig. Den Filter mit dem Filterschwämmchen habe ich bis jetzt nur ausgeklopft, da sich hier die feinen Haare unseres Hundes sammeln. Laut Hersteller soll man diesen einmal im Monat nass reinigen. Die Bürste der Bodenbürste habe ich nach jedem Staubsaugen gereinigt, da wir alle sehr lange Haare haben die sich rund um die Bürste wickeln, und nach längerer Zeit ein Drehen der Bürste verhindern. Auch das gestaltet sich als sehr einfach. Wir werden demnächst die mitgelieferte Wandhalterung montieren, da der Staubsauger dann fix eingehängt werden kann und somit optimal verstaut ist. Ein Überladen des Akkus ist nicht möglich, somit kann der SpeedPro bis zu seinem nächsten Einsatz in der Ladestation bleiben. Mein Fazit aus dem Produkttest ist, dass ich den SpeedPro auf alle Fälle weiterempfehlen kann. Wir können ihn uns aus unseren Haushalt nicht mehr wegdenken! PS: Philips nimmt keinen redaktionellen Einfluss auf diese Bewertung.