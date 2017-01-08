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Eingestellt
Einzigartiges Keramik-Epiliersystem von Philips
Durch die beruhigende Wirkung von Eis und dem integrierten Massagesystem verringert der neue Satinelle Ice die Schmerzen bei der Haarentfernung. Zusätzlich ist das Keramikepilier-System sanft zu empfindlicher Haut.
Lilafarben
Der patentierte Ice Cooler beruhigt die Haut und verringert somit das unangenehme Gefühl beim Epilieren. Der bewegliche Kopf passt sich den Konturen des Körpers an und minimiert dank Kühlung das Schmerzempfinden.
Passt sich an die Körperkonturen an und bietet während der Haarentfernung Schmerzlinderung mit kühlender und beruhigender Wirkung für die Haut.
Der Skin Cooler lenkt während des Epilierens vom Zupfgefühl ab.
4.7
von 5
3
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Nini86
08/01/2017
United Kingdom
Best epilator and lady shave!!
This product is probably the best epilator I have ever purchased. The lady shave head was extremely gentle but gave the closest shave and left no irritation. And the design made it very easy to use, the ceramic used on the epilation head had a fantastic grip, even for the most thickest of hair types with minimum pain. My wire unfortunately broke and I can't seem to buy this product anywhere :( please bring this back
Diese Bewertung wurde für Satinelle Ice HP6493/00 Epilator verfasst
Diese Bewertung wurde für Satinelle Ice HP6493/00 Epilator verfasst
VIOLETA
30/09/2012
España
MUY BUENA Y MUY ÚTIL.
Es el producto necesario, fácil y comodo de usar. Su acabado es excepcional. Imprescindible y muy necesaria.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Satinelle Ice HP6493/00 Depiladora verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Satinelle Ice HP6493/00 Depiladora verfasst
lolasi
15/05/2012
España
facil manejo gracias a su mango más delgado
facil manejo, apura mucho y dispone de peine para levantar vello. Unico problema es la limpieza, al no ser desmontable
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Satinelle Ice HP6493/00 Depiladora verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Satinelle Ice HP6493/00 Depiladora verfasst