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Eingestellt
HP6402/00
Genießen Sie lang anhaltend glatte Beine
Genießen Sie lang anhaltend glatte Beine mit dem Philips Epilierer. Damit werden Haare für eine optimale Haarentfernung direkt an der Wurzel entfernt, und Ihre Beine bleiben bis zu vier Wochen haarlos.
Mit Effizienzaufsatz
Effizienzaufsatz sorgt für eine optimale Positionierung des Epilierers und somit für eine effiziente Haarentfernung
Dieser Epilierer verfügt über ein effizientes Epiliersystem, mit dem Ihre Haut wochenlang glatt und ohne Stoppeln bleibt.
Die abgerundete Form sieht nicht nur elegant aus, sie passt sich optimal Ihrer Hand an und ermöglicht so eine angenehme Haarentfernung.
3.2
von 5
5
Bewertungen
elena66
24/02/2017
Italia
Verifizierter Käufer
Ottimo prodotto
Epilatore piccolo, leggero, maneggevole, potente, comodo da portare in viaggio e di facile pulizia. Ottimo rapporto qualità-prezzo e lo riacquisterei!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Satinelle HP6402/00 Epilatore verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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lijntje
11/10/2011
Nederland
zeer gemakkelijk te gebruiken
zeer gemakkelijk te gebruiken om pijnloos te ontharen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Satinelle HP6402/00 Epileerapparaat verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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michela7228
16/05/2016
Italia
acquistando un Satinelle non si sbaglia mai.
Ho sempre acquistato epilatori satinelle philips, trovandomi bene nel' epilazione sia come durata che come numero delle pinzette.Certo,non pensate di non sentire dolore, l'epilazione sia fatta con ceretta o epilatore non potra mai essere indolore.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Satinelle HP6402/00 Epilatore verfasst
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