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Eingestellt
HP4940/00
1600 W
Einklappbar
Weltweite Spannung
Reisetasche
Dieser 1600 W Haartrockner erzeugt einen optimalen Luftstrom und optimale Trockenleistung für täglich schöne Ergebnisse.
Die erforderliche Gebläsestufe und Wärme können für ein perfektes Ergebnis einfach angepasst werden. Drei flexible Einstellungen ermöglichen präzises Styling.
Dieser Haartrockner verfügt über einen einklappbaren Griff. So kann dieser kleine, kompakte Haartrockner selbst bei wenig Platz verstaut werden, und Sie können ihn praktisch überall hin mitnehmen.