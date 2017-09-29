Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Eingestellt
HP3641
650 W
Behandlung einer Körperhälfte
63,5 cm hoch
Philips InfraCare HP 3643 wurde für eine wirkungsvolle Schmerzbehandlung an Körperstellen von bis zu 60 x 40 cm (z. B. der gesamte Rückenbereich, beide Schultern mit Nackenbereich oder die Oberschenkel) entwickelt. Das InfraCare basiert auf der innovativen Infrarot-Halogenlampen-Technologie. Das spezielle Design, der Filter und die 650 Watt starke Halogenlampe wurden im Hinblick auf eine möglichst großflächige Behandlung (60 x 40 cm, dies entspricht einer Körperhälfte) optimiert. Die ausgestrahlte Wärme wird im Verhältnis zu herkömmlichen Lampen als angenehmer empfunden, da Infrarotwärme gleichmäßiger auf den zu behandelnden Bereich einwirkt.
Aufgrund der vielfältigen Einstellungsmöglichkeiten eignet sich das InfraCare HP 3643 sehr gut für großflächige Behandlungen einer Körperhälfte in verschiedenen Positionen (z. B. auf einem Bett oder einem Sofa liegend). Neben der Höhenanpassung kann das Gehäuse genau auf die zu behandelnde Körperstelle ausgerichtet werden, da es sich in horizontaler und vertikaler Richtung verstellen (90 Grad nach links/rechts) und nach oben und unten neigen lässt (45 Grad).
Die Behandlungszeit lässt sich einfach auf die empfohlene oder die als angenehm empfundene Dauer einstellen. Der Digital-Zeitmesser erfasst die verbleibende Zeit und schaltet das Gerät am Ende der Behandlung automatisch ab.
4.1
von 5
7
Bewertungen
Hobbyhandwerker77
29/09/2017
Deutschland
Bin Zufrieden
Starke Leistung,bereue nicht den Kauf,würde ich wieder kaufen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HP3641 InfraCare Infrarotlampe verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HP3641 InfraCare Infrarotlampe verfasst
alipali
02/08/2020
United Kingdom
Verifizierter Käufer
this product was so versatile. read the review
when we used this infrared heater for different family problems, it has been great, but now not good at all because Phillips makes a product to last only so long because now they do not supply 650 kW lamps for this product and force you to scrap it. in the hope that you will buy a newer model..
Vorteile
variable control
Nachteile
Cannot replace the infrared halogen lamp.
Diese Bewertung wurde für HP3641 InfraCare infrared lamp verfasst
Diese Bewertung wurde für HP3641 InfraCare infrared lamp verfasst
ant64
28/01/2017
Italia
uno dei migliori acquisti della mia vita
un piccolo sole in casa! sui dolori funziona davvero e anche solo come sveglia è imperdibile.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HP3641 Lampada a infrarossi InfraCare verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HP3641 Lampada a infrarossi InfraCare verfasst