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Eingestellt
200 W
Gezielte Behandlung
Die Infrarotlampe lässt sich problemlos um bis zu 40 Grad nach hinten neigen.
Infrarotlicht trägt erwiesenermaßen bedeutend zur Linderung von Muskelschmerzen und Beschwerden durch steife Gelenke bei. Die wohltuende Wärme des Infrarotlichts dringt tief in die Haut ein, regt die Blutzirkulation an und wärmt die Muskeln auf. Die beruhigende Wärme lockert und entspannt Ihre Muskeln. Da Wärme das Körpergewebe flexibler macht, wirkt sie sich positiv auf die allgemeine Beweglichkeit aus und lindert Gelenkversteifungen.
Auszeichnungen
3.7
von 5
29
Bewertungen
drosera
31/10/2014
Österreich
perfekt
Zur Behandlung von Rückenschmerzen und für das Gesicht ideal!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HP3621 InfraCare Infrarotlampe verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Minou
11/08/2016
Deutschland
Verifizierter Käufer
TOP-Produkt
Die Infrarotlampe ist für mich ein guter Einkauf gewesen. Die Lampe ist sehr angenehm, sie ist nicht zu heiß, hilft meine Beschwerden zu lindern und ist im Moment jeden Tag in Aktion.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HP3621 InfraCare Infrarotlampe verfasst
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efi2015
31/01/2015
Deutschland
Einfach spitze
Produkt ist sehr zu empfehlen, hat mir sehr geholfen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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