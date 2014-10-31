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Eingestellt

InfraCare Infrarotlampe

HP3621

3.7
| (29) Bewertungen

1 Auszeichnung

Nachhaltige Schmerzlinderung
Tief eindringende Wärme durch Infrarotlampe
Alle Vorteile anzeigen

Infrarot-Wärme, die tief in das Gewebe eindringt

Nachhaltige Schmerzlinderung

  • 200 W

  • Gezielte Behandlung

Verstellbarer Winkel

Verstellbarer Winkel

Die Infrarotlampe lässt sich problemlos um bis zu 40 Grad nach hinten neigen.

Tief eindringende Infrarotwärme

Tief eindringende Infrarotwärme

Infrarotlicht trägt erwiesenermaßen bedeutend zur Linderung von Muskelschmerzen und Beschwerden durch steife Gelenke bei. Die wohltuende Wärme des Infrarotlichts dringt tief in die Haut ein, regt die Blutzirkulation an und wärmt die Muskeln auf. Die beruhigende Wärme lockert und entspannt Ihre Muskeln. Da Wärme das Körpergewebe flexibler macht, wirkt sie sich positiv auf die allgemeine Beweglichkeit aus und lindert Gelenkversteifungen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Auszeichnungen

  • Award image AWARD-961270

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.7

von 5

29

Bewertungen

31/10/2014

Österreich

Österreich

perfekt

Zur Behandlung von Rückenschmerzen und für das Gesicht ideal!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HP3621 InfraCare Infrarotlampe verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HP3621 InfraCare Infrarotlampe verfasst

11/08/2016

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

TOP-Produkt

Die Infrarotlampe ist für mich ein guter Einkauf gewesen. Die Lampe ist sehr angenehm, sie ist nicht zu heiß, hilft meine Beschwerden zu lindern und ist im Moment jeden Tag in Aktion.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HP3621 InfraCare Infrarotlampe verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HP3621 InfraCare Infrarotlampe verfasst

31/01/2015

Deutschland

Deutschland

Einfach spitze

Produkt ist sehr zu empfehlen, hat mir sehr geholfen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HP3621 InfraCare Infrarotlampe verfasst

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