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Eingestellt
HP3616
150 W
Infrarotlicht trägt erwiesenermaßen bedeutend zur Linderung von Muskelschmerzen und Beschwerden durch steife Gelenke bei. Die wohltuende Wärme des Infrarotlichts dringt tief in die Haut ein, regt die Blutzirkulation an und wärmt die Muskeln auf. Die beruhigende Wärme lockert und entspannt Ihre Muskeln. Da Wärme das Körpergewebe flexibler macht, wirkt sie sich positiv auf die allgemeine Beweglichkeit aus und lindert Gelenkversteifungen.
Die Infrarotlampe lässt sich problemlos um bis zu 40 Grad nach hinten neigen.
Dank des praktischen Ein-/Ausschalters an der Rückseite der Infrarotlampe muss nicht nach jeder Behandlung der Stecker gezogen werden.
3.6
von 5
14
Bewertungen
MagdaP
22/11/2013
United Kingdom
I love it
I have my Philips infrared lamp for a while now, using is when catch cold or have sinusitis... I really help to go back to form and safe me a lot of money in earnings making my ill leave 50% shorter every time I been unlucky to catch cold.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HP3616 InfraPhil infrared lamp verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Reval
24/07/2012
United Kingdom
Great for relief of muscle aches and pains
If you are suffering from aching muscles or muscle pain from over exercise, cramps, muscle pulls, or whatever, the relief provided by this product is amazing!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Feather1
24/07/2012
United Kingdom
Great for relief of muscle aches and pains
If you are suffering from aching muscles or muscle pain from over exercise, cramps, muscle pulls, or whatever, the relief provided by this product is amazing!
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