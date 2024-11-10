ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

LightCare Trocken-Bügeleisen

Eingestellt

Support

LightCareTrocken-Bügeleisen

HI108/01

LightCare Trocken-Bügeleisen

Eingestellt

Zum Shop

Anmelden oder Konto erstellen

Registrieren Sie Ihr Produkt

Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.

Jetzt registrieren

Handbücher und Dokumentation

Das Light Care Trockenbügeleisen von Philips ist sehr leicht und bietet eine effektive Leistung mit wenig Aufwand und tollen Ergebnissen.

  • PDF Datei
  • 10 November 2024

Ersatzteile und Zubehör

Fehlerbehebung

Kontaktaufnahme zu Philips

Wir helfen Ihnen gerne weiter