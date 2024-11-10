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Das Light Care Trockenbügeleisen von Philips ist sehr leicht und bietet eine effektive Leistung mit wenig Aufwand und tollen Ergebnissen.
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