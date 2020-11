Wählen Sie die passenden Lichter und Töne

Gestalten Sie Ihr eigenes Erlebnis mit Lichtdesigns, die von Sonnenauf- und Sonnenuntergängen auf der ganzen Welt inspiriert wurden – von einem hellen, weißen Sonnenaufgang in Island am Morgen bis zur rosafarbenen Dämmerung der Karibik. Ihre Auswahl kann mit Naturgeräuschen, Hintergrundmusik oder Ihrem Lieblingssender begleitet werden. Genießen Sie den Übergang vom Schlaf in ein sanftes Erwachen mit dem progressiven Sonnenaufgang und lauter werdender Musik. Abends wählen Sie die Lichtintensität zum Lesen und entspannen sich mit RelaxBreathe. Die beleuchtete Uhr wird verdunkelt während der Raum dunkler wird. Wird Somneo in der Nacht eingeschaltet, bietet es Ihnen gerade genug Licht, damit Sie sich im Dunklen zurechtfinden.