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Eingestellt

Wake-up Light

HF3520/01

4.1

| (802) Bewertungen | 86% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Natürlich aufwachen

Die durch den Sonnenaufgang in der Natur inspirierte einmalige Kombination aus Lichttherapie und Ton des Philips Wake-up Light weckt Sie auf natürlichere Weise. Die Farbe des Morgenlichts ändert sich von weichen Rottönen der Morgendämmerung über einen warmen Orangeton zu einem hellen gelben Licht.

Alle Vorteile anzeigen

mit dem Wake-up Light und den Farben eines Sonnenaufgangs

Natürlich aufwachen

  • Farbige Sonnenaufgangssimulation

  • Fünf natürliche Geräusche

  • UKW-Radio und Leselampe

  • Tippen Sie auf Snooze

Farbige Sonnenaufgangssimulation weckt Sie auf natürliche Weise

Farbige Sonnenaufgangssimulation weckt Sie auf natürliche Weise

Vom Sonnenaufgang in der Natur inspiriert erhöht sich die Lichtintensität über 30 Minuten von einem morgendlichen Rot über Orange bis zu einem hellen gelben Licht. Diese langsame Veränderung stimuliert den Körper, damit Sie ganz natürlich aufwachen. Gemeinsam mit dem raumerfüllenden Licht unterstützt der von Ihnen gewählte natürliche Klang Ihr Aufwacherlebnis, sodass Sie fit für den Tag sind.

Auswahl aus 5 verschiedenen natürlichen Wecktönen

Auswahl aus 5 verschiedenen natürlichen Wecktönen

Zu der von Ihnen eingestellten Weckzeit erklingt ein natürlicher Ton zum Abschluss Ihres Aufwacherlebnisses, damit Sie wirklich aufwachen. Der ausgewählte Weckton wird innerhalb von eineinhalb Minuten allmählich lauter, bis zur festgelegten Lautstärke. Sie können aus fünf natürlichen Wecktönen auswählen: Waldvögel, Buddha, Yoga, Meeresrauschen und Nepalesische Klangschalen.

Mit dem UKW-Radio können Sie zu Ihrer Lieblingsradiosendung aufwachen

Mit dem UKW-Radio können Sie zu Ihrer Lieblingsradiosendung aufwachen

Wachen Sie zu Ihrer Lieblingsradiosendung auf

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Auszeichnungen

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Bewertungen

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4.1

von 5

802

Bewertungen

86%

empfehlen dieses Produkt.

19/02/2017

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Die Sonne geht auf

Das Design ist modern und stylisch wirkt aber trotzdem warm und dynamisch. Die Bedienung erfolgt über analoge Knöpfe an Rand und Sensoren unter der Digitalanzeige. Die Modi lassen eine grosse Individualisierbarkeit zu. Eigene Wecktöne stehen zu Verfügung genauso wie ein Radioweckmodus. Das Highlight ist allerdings der Lichtwecker. Dieser degradiert die akustischen Signale zu reinen Hilfsmechanismen. Es wirkt als würde die Sonne aufgehen. Ebenfalls individualisierbar in Intensität und Intervall.

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27/07/2015

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Guten morgen Sonnenschein

Ich bin mit dem Wake-Up light mehr als zufrieden. Jeden Winter hatte ich eine leichte Depresion gehabt und Probleme beim Aufstehe. Seit einem halben Jahr benutze ich das Wake-Up light zum Aufstene und es hilft tatsächlich (obwohl ich's anfangs bezweifelt habe). Das Designe ist natürlich auch perfekt.

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07/10/2014

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Jetzt wache ich auf und werde nicht mehr geweckt

Mit dem Wake-up light ist das Aufwachen in der Früh nun angenehmer. Langsam wird es heller und dadurch wache ich auf. Mit dem Alarmton (dem Vogelgezwitscher oder weiteren einstellbaren Tönen) ist dann das Signal erreicht, dass ich aufzustehen habe. Das gute ist, dass ich dann nicht mehr im Tiefschlaf bin.

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