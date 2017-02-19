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Natürlich aufwachen
Die durch den Sonnenaufgang in der Natur inspirierte einmalige Kombination aus Lichttherapie und Ton des Philips Wake-up Light weckt Sie auf natürlichere Weise. Die Farbe des Morgenlichts ändert sich von weichen Rottönen der Morgendämmerung über einen warmen Orangeton zu einem hellen gelben Licht.
Farbige Sonnenaufgangssimulation
Fünf natürliche Geräusche
UKW-Radio und Leselampe
Tippen Sie auf Snooze
Vom Sonnenaufgang in der Natur inspiriert erhöht sich die Lichtintensität über 30 Minuten von einem morgendlichen Rot über Orange bis zu einem hellen gelben Licht. Diese langsame Veränderung stimuliert den Körper, damit Sie ganz natürlich aufwachen. Gemeinsam mit dem raumerfüllenden Licht unterstützt der von Ihnen gewählte natürliche Klang Ihr Aufwacherlebnis, sodass Sie fit für den Tag sind.
Zu der von Ihnen eingestellten Weckzeit erklingt ein natürlicher Ton zum Abschluss Ihres Aufwacherlebnisses, damit Sie wirklich aufwachen. Der ausgewählte Weckton wird innerhalb von eineinhalb Minuten allmählich lauter, bis zur festgelegten Lautstärke. Sie können aus fünf natürlichen Wecktönen auswählen: Waldvögel, Buddha, Yoga, Meeresrauschen und Nepalesische Klangschalen.
Wachen Sie zu Ihrer Lieblingsradiosendung auf
Auszeichnungen
4.1
von 5
802
Bewertungen
86%
empfehlen dieses Produkt.
Andreas87
19/02/2017
Österreich
Verifizierter Käufer
Die Sonne geht auf
Das Design ist modern und stylisch wirkt aber trotzdem warm und dynamisch. Die Bedienung erfolgt über analoge Knöpfe an Rand und Sensoren unter der Digitalanzeige. Die Modi lassen eine grosse Individualisierbarkeit zu. Eigene Wecktöne stehen zu Verfügung genauso wie ein Radioweckmodus. Das Highlight ist allerdings der Lichtwecker. Dieser degradiert die akustischen Signale zu reinen Hilfsmechanismen. Es wirkt als würde die Sonne aufgehen. Ebenfalls individualisierbar in Intensität und Intervall.
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Diese Bewertung wurde für HF3520/01 Wake-up Light verfasst
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kismalacka
27/07/2015
Österreich
Verifizierter Käufer
Guten morgen Sonnenschein
Ich bin mit dem Wake-Up light mehr als zufrieden. Jeden Winter hatte ich eine leichte Depresion gehabt und Probleme beim Aufstehe. Seit einem halben Jahr benutze ich das Wake-Up light zum Aufstene und es hilft tatsächlich (obwohl ich's anfangs bezweifelt habe). Das Designe ist natürlich auch perfekt.
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Diese Bewertung wurde für HF3510/01 Wake-up Light verfasst
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Alexander
07/10/2014
Österreich
Verifizierter Käufer
Jetzt wache ich auf und werde nicht mehr geweckt
Mit dem Wake-up light ist das Aufwachen in der Früh nun angenehmer. Langsam wird es heller und dadurch wache ich auf. Mit dem Alarmton (dem Vogelgezwitscher oder weiteren einstellbaren Tönen) ist dann das Signal erreicht, dass ich aufzustehen habe. Das gute ist, dass ich dann nicht mehr im Tiefschlaf bin.
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