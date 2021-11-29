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3000 SeriesPhilips Wasserkocher

HD9411/70

4.5
| (197) Bewertungen | 91% empfehlen dieses Produkt.
Genieße heißes Wasser. Jeden Tag mit Stil.
Bereite mit dem eleganten Philips 3000 Series Wasserkocher einfach heiße Getränke oder deine Lieblingsgerichte zu. Einfache Vorbereitung dank 1,7 l Fassungsvermögen und beleuchtetem Fenster. Das raffinierte Design verleiht jedem Zuhause einen dezenten, modernen Touch.
Alle Vorteile anzeigen

Heiße Getränke und Gerichte, so wie du es möchtest.

Genieße heißes Wasser. Jeden Tag mit Stil.

  • Entdecke das komplette Frühstücksset 3000 Series

  • Verschiedene Gerichte bis hin zu allen Heißgetränken – ganz wie du es möchtest

  • Raffiniertes Design, ein moderner Touch für jede Küche

Komplettes Frühstücksset mit Toaster und Kaffeemaschine

Komplettes Frühstücksset mit Toaster und Kaffeemaschine

Entdecke unser komplettes Frühstücksset 3000 Series mit passendem Toaster und Filterkaffeemaschine. Für einen stilvollen Start in den Tag!

Großzügiges und familienfreundliches Fassungsvermögen von 1,7 Litern

Großzügiges und familienfreundliches Fassungsvermögen von 1,7 Litern

Von Tee bis hin zum Abendessen – der großzügige und familienfreundliche Wasserkocher mit 1,7 l Fassungsvermögen ist für jeden Geschmack geeignet.

Schnelles Aufkochen und einfache Reinigung dank flachem Heizelement

Schnelles Aufkochen und einfache Reinigung dank flachem Heizelement

Das flache Heizelement aus Edelstahl ist verdeckt und ermöglicht ein schnelles Kochen und eine mühelose Reinigung. Damit bleibt das Wasser vor, während und nach jeder Verwendung sauber.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.5

von 5

197

Bewertungen

91%

empfehlen dieses Produkt.

29/11/2021

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Ganz solider Wasserkocher

erfüllt seinen Zweck und dank des Hartkunststoffes wird der auch nicht so heiß wie die Edelstahlvariante

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Series 3000 HD9318/20 Wasserkocher – 1,7 Liter, Familiengröße, Schwarz verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Series 3000 HD9318/20 Wasserkocher – 1,7 Liter, Familiengröße, Schwarz verfasst

09/10/2025

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Sehr gut.

Handlich,leicht,gut verarbeitet. Kann ich weiter empfehlen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Series 3000 HD9318/70R1 Wasserkocher aus Kunststoff verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Series 3000 HD9318/70R1 Wasserkocher aus Kunststoff verfasst

13/11/2024

Deutschland

Deutschland

Schöner Wasserkocher

[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Der Wasserkocher tut was er soll. Ist sehr leicht zu bedienen. Er schaltet sich sobald das Wasser heiß ist automatisch aus. Was ich schade finde ist, es lässt sich keine Temperatur einstellen. Nichts desto trotz ein gutes Gerät von Philips

Diese Bewertung wurde für Philips Wasserkocher 3000 Series verfasst

Diese Bewertung wurde für Philips Wasserkocher 3000 Series verfasst

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