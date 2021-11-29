Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Entdecke das komplette Frühstücksset 3000 Series
Verschiedene Gerichte bis hin zu allen Heißgetränken – ganz wie du es möchtest
Raffiniertes Design, ein moderner Touch für jede Küche
Entdecke unser komplettes Frühstücksset 3000 Series mit passendem Toaster und Filterkaffeemaschine. Für einen stilvollen Start in den Tag!
Von Tee bis hin zum Abendessen – der großzügige und familienfreundliche Wasserkocher mit 1,7 l Fassungsvermögen ist für jeden Geschmack geeignet.
Das flache Heizelement aus Edelstahl ist verdeckt und ermöglicht ein schnelles Kochen und eine mühelose Reinigung. Damit bleibt das Wasser vor, während und nach jeder Verwendung sauber.
4.5
von 5
197
Bewertungen
91%
empfehlen dieses Produkt.
iCyb
29/11/2021
Österreich
Verifizierter Käufer
Ganz solider Wasserkocher
erfüllt seinen Zweck und dank des Hartkunststoffes wird der auch nicht so heiß wie die Edelstahlvariante
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Series 3000 HD9318/20 Wasserkocher – 1,7 Liter, Familiengröße, Schwarz verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Series 3000 HD9318/20 Wasserkocher – 1,7 Liter, Familiengröße, Schwarz verfasst
Timon27
09/10/2025
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr gut.
Handlich,leicht,gut verarbeitet. Kann ich weiter empfehlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Series 3000 HD9318/70R1 Wasserkocher aus Kunststoff verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Series 3000 HD9318/70R1 Wasserkocher aus Kunststoff verfasst
dagmarv2
13/11/2024
Deutschland
Schöner Wasserkocher
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Der Wasserkocher tut was er soll. Ist sehr leicht zu bedienen. Er schaltet sich sobald das Wasser heiß ist automatisch aus. Was ich schade finde ist, es lässt sich keine Temperatur einstellen. Nichts desto trotz ein gutes Gerät von Philips
Diese Bewertung wurde für Philips Wasserkocher 3000 Series verfasst
Diese Bewertung wurde für Philips Wasserkocher 3000 Series verfasst