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  • Innen heiß, außen kühl
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Doppelwandiger Wasserkocher 5000Doppelwandiger Wasserkocher 5000 Series

HD9395/90

Innen heiß, außen kühl
Mühelos heißes Wasser mit unserem doppelwandigen Wasserkocher: Lang anhaltende Wärme, ultimative Sicherheit mit der Doppelwand und Energieeffizienz dank der Tassenanzeige. Topfeinsatz aus Edelstahl in Lebensmittelqualität für Hygiene und Langlebigkeit.
Alle Vorteile anzeigen

Doppelwandig mit nahtlosem Innendesign aus Edelstahl

Innen heiß, außen kühl

  • Sicheres und effizientes Kochen

  • Leistungsstark im Einsatz, ausgefeiltes Design

  • Familienfreundliches Fassungsvermögen von 1,7 Litern

Doppelwandiger Wasserkocher mit Isolierschicht

Doppelwandiger Wasserkocher mit Isolierschicht

Du musst nicht warten, bis die Außenseite des Wasserkochers abgekühlt ist. Unser doppelwandiger Wasserkocher verfügt über eine Isolierschicht, die für ein kühles Äußeres sorgt und gleichzeitig das Wasser im Inneren für längere Zeit warm hält.

Trockengehschutz mit Strix-Steuerung

Trockengehschutz mit Strix-Steuerung

Die integrierte Strix-Steuerung sorgt dafür, dass sich das Gerät automatisch ausschaltet, wenn es kein Wasser mehr enthält oder vom Sockel genommen wird. Das verringert das Risiko, dass das Gerät trocken geht und Schaden nimmt. Zudem verhindert dies Energieverschwendung.

Lebensmittelechter Edelstahl für Hygiene und Korrosionsschutz

Lebensmittelechter Edelstahl für Hygiene und Korrosionsschutz

Genieße immer ein sicheres und sauberes Ausgießen. Der Wasserkocher besteht aus lebensmittelechtem Edelstahl für maximale Hygiene und Korrosionsschutz.

Technische Daten

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