Trockengehschutz mit Strix-Steuerung

Die integrierte Strix-Steuerung sorgt dafür, dass sich das Gerät automatisch ausschaltet, wenn es kein Wasser mehr enthält oder vom Sockel genommen wird. Das verringert das Risiko, dass das Gerät trocken geht und Schaden nimmt. Zudem verhindert dies Energieverschwendung.