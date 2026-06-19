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HD9395/90
Sicheres und effizientes Kochen
Leistungsstark im Einsatz, ausgefeiltes Design
Familienfreundliches Fassungsvermögen von 1,7 Litern
Du musst nicht warten, bis die Außenseite des Wasserkochers abgekühlt ist. Unser doppelwandiger Wasserkocher verfügt über eine Isolierschicht, die für ein kühles Äußeres sorgt und gleichzeitig das Wasser im Inneren für längere Zeit warm hält.
Die integrierte Strix-Steuerung sorgt dafür, dass sich das Gerät automatisch ausschaltet, wenn es kein Wasser mehr enthält oder vom Sockel genommen wird. Das verringert das Risiko, dass das Gerät trocken geht und Schaden nimmt. Zudem verhindert dies Energieverschwendung.
Genieße immer ein sicheres und sauberes Ausgießen. Der Wasserkocher besteht aus lebensmittelechtem Edelstahl für maximale Hygiene und Korrosionsschutz.
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