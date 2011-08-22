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Eingestellt
HD7015/00
Espresso und Cappuccino
Diese speziellen doppelwandigen Kaffeegläser halten die perfekte Temperatur für Ihren Espresso, Cappuccino oder Kaffee. Ermöglicht wird dies durch das doppelwandige Design, das das Heißgetränk im Glas isoliert. Da die Außenseite dabei kühl bleibt, können Sie das Glas ganz ohne Henkel in der Hand halten.
Handgearbeitet von Experten. Jedes Glas ist ein Original.
Saeco Gläser zum Fühlen, Sehen, Schnuppern und Schmecken.
3.5
von 5
6
Bewertungen
DenBelster
22/08/2011
Nederland
Fantastische cappuccino en espresso set
Mooie set van cappuccino en espresso kopjes die er erg elegant uit zien. Altijd leuke reacties van familie en vrienden als je een kopje serveert omdat het er zo leuk uit ziet. Ook erg handig als je kinderen hebt omdat je daardoor je koffie soms niet meteen kan opdrinken en in deze kopjes blijft de koffie veel langer warm, in een woord geweldig!
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AstridPS67
29/07/2011
Nederland
Pas op... warme koffie!
Mooi vormgegeven dubbelwandige koffieglazen, met bijpassende schotels. Capuccino, espresso, cafe lungo... alles past in deze glazen. Zonder je handen te branden genieten van warme koffie.
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Maaike
28/07/2011
Nederland
koffiebeleving 'in every sense'
SMAAK (lekker heet , zonder kopje voorverwarmen), LOOK (koffie/schuimopbouw mooi zichtbaar en het design waardig), GEUR (van verse koffie in neutraal materiaal als glas) en FEEL (van buiten comfortabel vast te houden). En als after-coffee experience- na het ledigen van het glas - geeft de creator van deze perfecte beleving zich prijs: dat kan alleen maar Philips-Saeco zijn. O ja, verse muntthee kan ook erg goed (maar dan wel met water uit je Philips waterkoker (;-)).
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Die Gläser wurden von Experten handgefertigt. Daher können die einzelnen Gläser leicht in ihrer Größe variieren. Bitte verwenden Sie die Gläser und Löffel mit Vorsicht, um ein Beschädigen der inneren und äußeren Glaswand zu vermeiden. Die Gläser und Untertassen sind spülmaschinenfest. Bitte platzieren Sie sie vorsichtig im Geschirrspüler, um Beschädigungen zu vermeiden.