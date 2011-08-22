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Eingestellt

Philips SaecoKaffeegläser

HD7015/00

3.5
| (6) Bewertungen
Perfekter Geschmack für echte Kaffeeliebhaber
Diese Saeco Gläser HD7015/00 wurden für echte Kaffeeliebhaber entwickelt. Das doppelwandige Glas erhält die Temperatur und den Geschmack Ihres Lieblingskaffees. Verwenden Sie die Untertassen zum Servieren von Würzmitteln.
Alle Vorteile anzeigen

Von Hand hergestellte doppelwandige Gläser mit Untertassen

Perfekter Geschmack für echte Kaffeeliebhaber

  • Espresso und Cappuccino

Hält die perfekte Temperatur Ihres Kaffees

Diese speziellen doppelwandigen Kaffeegläser halten die perfekte Temperatur für Ihren Espresso, Cappuccino oder Kaffee. Ermöglicht wird dies durch das doppelwandige Design, das das Heißgetränk im Glas isoliert. Da die Außenseite dabei kühl bleibt, können Sie das Glas ganz ohne Henkel in der Hand halten.

Handgearbeitet von Experten

Handgearbeitet von Experten. Jedes Glas ist ein Original.

Gläser zum Fühlen, Sehen, Schnuppern und Schmecken

Saeco Gläser zum Fühlen, Sehen, Schnuppern und Schmecken.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.5

von 5

6

Bewertungen

4

22/08/2011

Nederland

Nederland

Fantastische cappuccino en espresso set

Mooie set van cappuccino en espresso kopjes die er erg elegant uit zien. Altijd leuke reacties van familie en vrienden als je een kopje serveert omdat het er zo leuk uit ziet. Ook erg handig als je kinderen hebt omdat je daardoor je koffie soms niet meteen kan opdrinken en in deze kopjes blijft de koffie veel langer warm, in een woord geweldig!

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Diese Bewertung wurde für HD7015/00 Koffieglazen verfasst

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29/07/2011

Nederland

Nederland

Pas op... warme koffie!

Mooi vormgegeven dubbelwandige koffieglazen, met bijpassende schotels. Capuccino, espresso, cafe lungo... alles past in deze glazen. Zonder je handen te branden genieten van warme koffie.

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28/07/2011

Nederland

Nederland

koffiebeleving 'in every sense'

SMAAK (lekker heet , zonder kopje voorverwarmen), LOOK (koffie/schuimopbouw mooi zichtbaar en het design waardig), GEUR (van verse koffie in neutraal materiaal als glas) en FEEL (van buiten comfortabel vast te houden). En als after-coffee experience- na het ledigen van het glas - geeft de creator van deze perfecte beleving zich prijs: dat kan alleen maar Philips-Saeco zijn. O ja, verse muntthee kan ook erg goed (maar dan wel met water uit je Philips waterkoker (;-)).

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Haftungsausschlüsse

  1. Die Gläser wurden von Experten handgefertigt. Daher können die einzelnen Gläser leicht in ihrer Größe variieren. Bitte verwenden Sie die Gläser und Löffel mit Vorsicht, um ein Beschädigen der inneren und äußeren Glaswand zu vermeiden. Die Gläser und Untertassen sind spülmaschinenfest. Bitte platzieren Sie sie vorsichtig im Geschirrspüler, um Beschädigungen zu vermeiden.