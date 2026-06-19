ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Spare Platz, koche in jedem Küchenbereich
  • Spare Platz, koche in jedem Küchenbereich
  • Spare Platz, koche in jedem Küchenbereich
  • Spare Platz, koche in jedem Küchenbereich
  • Spare Platz, koche in jedem Küchenbereich
  • Spare Platz, koche in jedem Küchenbereich
  • Spare Platz, koche in jedem Küchenbereich
  • Spare Platz, koche in jedem Küchenbereich
  • Spare Platz, koche in jedem Küchenbereich
  • Spare Platz, koche in jedem Küchenbereich
  • Spare Platz, koche in jedem Küchenbereich
  • Spare Platz, koche in jedem Küchenbereich
  • Spare Platz, koche in jedem Küchenbereich
  • Spare Platz, koche in jedem Küchenbereich
  • Spare Platz, koche in jedem Küchenbereich
  • Spare Platz, koche in jedem Küchenbereich
  • Spare Platz, koche in jedem Küchenbereich
  • Spare Platz, koche in jedem Küchenbereich
  • Spare Platz, koche in jedem Küchenbereich
  • Spare Platz, koche in jedem Küchenbereich
  • Spare Platz, koche in jedem Küchenbereich
  • Spare Platz, koche in jedem Küchenbereich

Induktionskochfeld 3000 SeriesPhilips Induktionskochfeld 3000 Series

HD5830/90

Spare Platz, koche in jedem Küchenbereich
Von der Küche bis zum Tisch, koche mit dem Philips Induktionskochfeld 3000 Series. Mit 8 leistungsstarken Hitzestufen bis zu 2000 W und 4 praktischen Voreinstellungen sorgt es für einfaches und zuverlässiges Kochen in jeder Küche.
Alle Vorteile anzeigen

Einfaches Kochen, solide Leistung, in jeder Küche

Spare Platz, koche in jedem Küchenbereich

  • Leistungsstarke Performance mit Hitzestufen bis zu 2000 W

  • Schneller Aufbau. Einfaches Kochen. Leichte Reinigung.

  • Koche nach deinen Wünschen: 4 Voreinstellungen, von Suppen bis zu Pfannengerichten

  • Sicherere Küche mit automatischer Abschaltung und Kindersicherung

Sofort einsatzbereit

Sofort einsatzbereit

Einfach das Induktionskochfeld einstecken und du kannst sofort loslegen!

Präzise Kontrolle mit 8 Heizstufen

Präzise Kontrolle mit 8 Heizstufen

Passe dein tägliches Kocherlebnis an deine Bedürfnisse an, dank 8 einstellbarer Leistungs- und Temperaturstufen. Vom langsamen Köcheln bis zum schnellen Aufkochen – genieße präzise Kontrolle für geschmackvolle, nährstoffreiche Mahlzeiten.

4 intuitive Kochprogramme für deine täglichen Mahlzeiten.

4 intuitive Kochprogramme für deine täglichen Mahlzeiten.

Starte schnell und koche nach deinen Vorstellungen mit 4 voreingestellten Kochprogrammen zur Auswahl: Kochen, Braten, Suppe und Niedrigtemperatur.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.