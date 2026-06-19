Spare Platz, koche in jedem Küchenbereich

Von der Küche bis zum Tisch, koche mit dem Philips Induktionskochfeld 3000 Series. Mit 8 leistungsstarken Hitzestufen bis zu 2000 W und 4 praktischen Voreinstellungen sorgt es für einfaches und zuverlässiges Kochen in jeder Küche.