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HD3093/80
Kompakt und vielseitig für Reis und mehr
Bereite mit 8 voreingestellten Programmen für verschiedene Reisarten und mehr auf einfache Weise perfekten, luftigen Reis zu. Der Philips Mini 3000 Series Reiskocher hat genau die richtige Größe für kleine Familien und lässt sich bequem in jedem Küchenschrank verstauen.
Kompakt (0,85 l ungekochter Reis)
600 W
Schwarz und Silber
8 voreingestellte Programme
Die Kapazität von bis zu 0,85 Liter trockenem Reis ist perfekt für kleine Familien und das Gerät lässt sich einfach in jedem Küchenschrank verstauen.
Bereitet auf Knopfdruck weißen, braunen, Sushireis sowie Haferbrei, Quinoa und mehr zu.
Der Topfeinsatz mit vier Schichten erhitzt die Speisen gleichmäßig mit einer Antihaftbeschichtung für eine lange Lebensdauer.
4.4
von 5
34
Bewertungen
hegedovlandh_2328
19/06/2025
Norge
Veldig bra apparat til middagslaging
[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Virket veldig bra. Perfekt kokt ris. Veldig greit å bare sette den på til den er ferdig, en ting mindre å tenke på under middagslaging, så den er veldig hjelpsom.
Diese Bewertung wurde für 3000 Series verfasst
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benjaminp17_6714
29/05/2025
Norge
Fin og kompakt riskoker
[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Kompakt men effektiv riskoker. Enkelt å bruke, tar ikke mye plass på kjøkkenet. 8 programmer for å lage forskjellige typer ris. Leveres med tilbehør som hjelper til med å koke risen.
Diese Bewertung wurde für 3000 Series verfasst
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ausrab5_9588
15/05/2025
Norge
Jeg anbefaler det til alle som liker å lage mat.
[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Jeg er glad jeg har denne enheten, den gjør morgenen min enklere. Den er veldig enkel å bruke. Det pleide å være en utfordring for meg å koke ris godt, men nå er alt enkelt og greit. Jeg anbefaler det til alle som liker å lage mat.
Diese Bewertung wurde für 3000 Series verfasst
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Die Garzeit beträgt ca. 30 Minuten, basierend auf Tests mit 1 Tasse Rundkornreis. Die tatsächliche Garzeit kann je nach Reisart, Reismenge und Kochbedingungen variieren.