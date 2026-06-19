Kompaktes Design für perfekten, luftigen Reis

Bereite mit 5 voreingestellten Programmen für verschiedene Reisarten auf einfache Weise perfekten, luftigen Reis zu. Der Philips 3000 Series Mini-Reiskocher hat genau die richtige Größe für kleine Familien und lässt sich auf praktische Weise in jedem Küchenschrank verstauen.