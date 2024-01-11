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Toaster mit 2 extra breiten Kammern
Integrierter Brötchenaufsatz
Schwarz
Der selbstzentrierende Mechanismus zentriert jede Scheibe perfekt, um eine gleichmäßige Bräunung unabhängig von der Dicke zu erzielen.
Stellen Sie den gewünschten Röstgrad ein, damit Sie Ihren Toast genau so zubereiten können, wie Sie ihn mögen.
Mit dieser Funktion kannst du kleinere Brotstücke sicher entnehmen
4.3
von 5
4
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
11/01/2024
Portugal
Botão pouco funcional
Aos amigos. Bonita e torra na perfeição. Fácil para limpar
Vorteile
Bonita, torra na perfeição
Nachteile
O botão de regulação não é funcional.
Diese Bewertung wurde für Colecção Viva HD2637/90 Torradeira verfasst
Diese Bewertung wurde für Colecção Viva HD2637/90 Torradeira verfasst
SMFF
25/06/2017
Portugal
Óptima para torrar, aquecer e descongelar.
Torradeira muito boa para torrar, deslongelar e aquecer o pão e os croissants. Fácil de regular o temporizador. Elegante e fácil de arrumar. Extremamente útil no dia-a-dia.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Colecção Viva HD2637/90 Torradeira verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Fmendes
15/01/2023
Portugal
Verifizierter Käufer
Torra e descongela muito bem
A única pequena coisa é ser lenta. Mas o resultado é muito bom
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Colecção Viva HD2639/90 Torradeira verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Colecção Viva HD2639/90 Torradeira verfasst
Um 10 % breitere Kammer im Vergleich zum Vorgänger (HD2630)