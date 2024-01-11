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  • Leckerer knuspriger Toast, egal ob von Hand oder vorgeschnitten
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Viva CollectionToaster

HD2637/90

4.3
| (4) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
Leckerer knuspriger Toast, egal ob von Hand oder vorgeschnitten
Die um 10 % breitere Kammergröße* und der Selbstzentriermechanismus liefern bei jeder Scheibe – egal ob dick oder dünn – ein gleichmäßiges Röstergebnis perfekt in der Mitte ausgerichtet.
Alle Vorteile anzeigen

Extra breite Kammern nehmen dicke oder dünne Scheiben auf

Leckerer knuspriger Toast, egal ob von Hand oder vorgeschnitten

  • Toaster mit 2 extra breiten Kammern

  • Integrierter Brötchenaufsatz

  • Schwarz

Extrabreite Toastkammer für dicke, dünne, frische oder gefrorene Scheiben

Extrabreite Toastkammer für dicke, dünne, frische oder gefrorene Scheiben

Der selbstzentrierende Mechanismus zentriert jede Scheibe perfekt, um eine gleichmäßige Bräunung unabhängig von der Dicke zu erzielen.

7 einstellbare Röstgrade

Stellen Sie den gewünschten Röstgrad ein, damit Sie Ihren Toast genau so zubereiten können, wie Sie ihn mögen.

Anhebefunktion zur sicheren Entnahme kleinerer Stücke

Anhebefunktion zur sicheren Entnahme kleinerer Stücke

Mit dieser Funktion kannst du kleinere Brotstücke sicher entnehmen

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.3

von 5

4

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

2
1

11/01/2024

Portugal

Portugal

Botão pouco funcional

Aos amigos. Bonita e torra na perfeição. Fácil para limpar

Vorteile

Bonita, torra na perfeição

Nachteile

O botão de regulação não é funcional.

Diese Bewertung wurde für Colecção Viva HD2637/90 Torradeira verfasst

Diese Bewertung wurde für Colecção Viva HD2637/90 Torradeira verfasst

25/06/2017

Portugal

Portugal

Óptima para torrar, aquecer e descongelar.

Torradeira muito boa para torrar, deslongelar e aquecer o pão e os croissants. Fácil de regular o temporizador. Elegante e fácil de arrumar. Extremamente útil no dia-a-dia.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Colecção Viva HD2637/90 Torradeira verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Colecção Viva HD2637/90 Torradeira verfasst

15/01/2023

Portugal

Portugal

Verifizierter Käufer

Torra e descongela muito bem

A única pequena coisa é ser lenta. Mas o resultado é muito bom

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Colecção Viva HD2639/90 Torradeira verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Colecção Viva HD2639/90 Torradeira verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Um 10 % breitere Kammer im Vergleich zum Vorgänger (HD2630)