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Daily CollectionToaster

HD2590/00

4.1
| (103) Bewertungen | 82% empfehlen dieses Produkt.
Knuspriger, goldbrauner Toast an jedem Tag
Langschlitz-Toaster mit 8 Bräunungsstufen für gleichmäßige, goldbraune Ergebnisse – egal bei welcher Brotsorte. Dank des integrierten Brötchenaufsatzes kannst du auch Brötchen, Croissants und vieles mehr aufbacken.
Alle Vorteile anzeigen

Mit 8 Bräunungsstufen und integriertem Brötchenaufsatz

Knuspriger, goldbrauner Toast an jedem Tag

  • Lange Toastkammer

  • Integrierter Brötchenaufsatz

  • Kunststoff

  • Weiß

Lange Toastkammer für unterschiedliche Brotsorten

Lange Toastkammer für unterschiedliche Brotsorten

In der langen Toastkammer findet nahezu jede Art von Brot Platz.

8 Bräunungsstufen für alle Vorlieben

8 Bräunungsstufen für alle Vorlieben

Passe die Dauer des Toastvorgangs für jedes Brot ganz nach deinen Wünschen an.

Auftaumodus

Auftaumodus

Der Auftaumodus taut gefrorenes Brot mühelos auf Tastendruck in einem Arbeitsgang auf.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

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4.1

von 5

103

Bewertungen

82%

empfehlen dieses Produkt.

15/01/2023

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Schönes Design und funktioniert gut.

Der Toaster erfüllt seinen Zweck zu unserer vollsten Zufriedenheit, es ist mittlerweile der zweite Toaster von Philips, das Vorgängermode hat uns ebenfalls überzeugt und aus diesem Grunde haben wir uns wieder für ein Produkt von Philips entschieden.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Daily Collection HD2590/90 Toaster – lange Toastkammer, Schwarz verfasst

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19/09/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Super Toaster

Perfekte gleich mässige Bräunung. Tolles Gerät. Perfekt zu reinigen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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10/11/2020

Deutschland

Deutschland

Philips Mitarbeiter(in)

Sehr gut

[Employee of philipsglobal] Prima , gut funktioniert. gute Form, nimmt wenig Platz ein.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Daily Collection HD2590/90 Toaster – lange Toastkammer, Schwarz verfasst

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