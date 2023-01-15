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Lange Toastkammer
Integrierter Brötchenaufsatz
Kunststoff
Weiß
In der langen Toastkammer findet nahezu jede Art von Brot Platz.
Passe die Dauer des Toastvorgangs für jedes Brot ganz nach deinen Wünschen an.
Der Auftaumodus taut gefrorenes Brot mühelos auf Tastendruck in einem Arbeitsgang auf.
4.1
von 5
103
Bewertungen
82%
empfehlen dieses Produkt.
Sterzy
15/01/2023
Deutschland
Verifizierter Käufer
Schönes Design und funktioniert gut.
Der Toaster erfüllt seinen Zweck zu unserer vollsten Zufriedenheit, es ist mittlerweile der zweite Toaster von Philips, das Vorgängermode hat uns ebenfalls überzeugt und aus diesem Grunde haben wir uns wieder für ein Produkt von Philips entschieden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Daily Collection HD2590/90 Toaster – lange Toastkammer, Schwarz verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Seinfeld
19/09/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Super Toaster
Perfekte gleich mässige Bräunung. Tolles Gerät. Perfekt zu reinigen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Daily Collection HD2590/90 Toaster – lange Toastkammer, Schwarz verfasst
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Zoom
10/11/2020
Deutschland
Philips Mitarbeiter(in)
Sehr gut
[Employee of philipsglobal] Prima , gut funktioniert. gute Form, nimmt wenig Platz ein.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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