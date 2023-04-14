ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Genieße jeden Toast. Jeden Tag in tollem Design.
  • Genieße jeden Toast. Jeden Tag in tollem Design.
  • Genieße jeden Toast. Jeden Tag in tollem Design.
  • Genieße jeden Toast. Jeden Tag in tollem Design.
  • Genieße jeden Toast. Jeden Tag in tollem Design.
  • Genieße jeden Toast. Jeden Tag in tollem Design.
  • Genieße jeden Toast. Jeden Tag in tollem Design.
  • Genieße jeden Toast. Jeden Tag in tollem Design.
  • Genieße jeden Toast. Jeden Tag in tollem Design.
  • Genieße jeden Toast. Jeden Tag in tollem Design.
  • Genieße jeden Toast. Jeden Tag in tollem Design.
  • Genieße jeden Toast. Jeden Tag in tollem Design.

3000 SeriesPhilips Toaster

HD2511/00

4.4
| (14) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
Genieße jeden Toast. Jeden Tag in tollem Design.
Goldfarbener knuspriger Toast und warmes Gebäck ganz nach deinem Geschmack dank 8 Toaststufen und einem praktischen Brötchenaufsatz. Einfach getoastet, tolles Design – mit der Philips Toaster 3000 Series. Das raffinierte Design verleiht jedem Zuhause einen dezenten, modernen Touch.
Alle Vorteile anzeigen

Brötchen und Gebäck, immer getoastet.

Genieße jeden Toast. Jeden Tag in tollem Design.

  • Entdecke das komplette Frühstücksset 3000 Series

  • Genieße verschiedene Brotsorten, so wie du es magst

  • Raffiniertes Design, ein moderner Touch für jede Küche

Komplettes Frühstücksset mit Wasserkocher und Kaffeemaschine

Komplettes Frühstücksset mit Wasserkocher und Kaffeemaschine

Entdecke unser komplettes Frühstücksset 3000 Series mit passendem Wasserkocher und Filterkaffeemaschine. Für einen stilvollen Start in den Tag!

Toast wie du ihn liebst, mit 8 Rösteinstellungen

Toast wie du ihn liebst, mit 8 Rösteinstellungen

Genieße den perfekten Toast genau nach deinen Wünschen mit 8 Einstellungen. Passen Sie die Brotsorte an – dick oder dünn, leicht getoastet oder goldbraun knusprig.

Gleichmäßig Toasten mit den 2 großen, selbstzentrierenden Toastkammern

Gleichmäßig Toasten mit den 2 großen, selbstzentrierenden Toastkammern

Genieße mehr Brotarten als nur Toast! Zwei große, variable Toastkammern für eine Vielzahl verschiedener Brotgrößen und -arten. Der selbstzentrierende Mechanismus richtet jede Schicht perfekt mittig in der Toastkammer aus und sorgt so für eine gleichmäßige Bräunung, unabhängig von der Dicke.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.4

von 5

14

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
1

14/04/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Verifizierter Käufer

Εξαιρετικό

Είναι φοβερό προϊόν. Ψήνει τις κλασσικές φέτες τοστ, αλλά και φέτες από ψωμί που τις έχουμε κόψει εμείς σε κάθε λογικό μέγεθος. Έχει από πάνω θέση για να ψήσετε μεγαλύτερο ψωμί ή κρουασάν και συρτάρι καθαρισμού για τα ψίχουλα. Γενικά είμαι πολύ ικανοποιημένος και αξίζει

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα verfasst

13/01/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Verifizierter Käufer

Μια όμορφη και λειτουργική φρυγανιέρα!

Είμαι πολύ ευχαριστημένη από αυτή τη φρυγανιέρα! Δεν χρειαζόμουν κάτι εξεζητημένο. Φρυγανίζει ομοιόμορφα το ψωμί, χωρίς να το καίει. Επιπλέον είναι πολύ λιτή και όμορφη, και ... η σχάρα για το κρουασάν, που διαθέτει, είναι το πρόσθετο "γλυκό" χαρακτηριστικό, που την κάνει ξεχωριστή! Και κάνει τη δουλειά του, όπως υπόσχεται!! Στα συν και το συρταράκι για τα ψίχουλα, με το οποίο απομακρύνονται εύκολα.

Vorteile

Όμορφο ντιζάιν, εύκολη, αξιόπιστη χρήση, σχάρα για το κρουασάν, συρταράκι για τα ψίχουλα.

Nachteile

Για τη χρήση που κάνω εγώ, δεν βρήκα κάτι μεμπτό.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα verfasst

15/11/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Ευκολη στην χρηση ,με το καλυτερο αποτελεσμα.!!!

Ευκολη στην χρηση ,με το καλυτερο αποτελεσμα.!!! Σας ευχαριστω

Vorteile

εξαιρετικη συσκευη

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.