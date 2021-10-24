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  • Leckere Sandwiches leicht gemacht
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Eingestellt

Daily CollectionSandwichmaker

HD2392/90

4
| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.
Leckere Sandwiches leicht gemacht
Perfekt getoastete Sandwiches zu jeder Zeit mit diesem für hohe Temperaturen geeigneten, leistungsfähigen Sandwichmaker mit Schneide-/Versiegelungsfunktion zum Versiegeln der Zutaten im Sandwich. Mühelose Verwendung mit einfachem Verschlusssystem und dank senkrechter Aufbewahrungsoption problemlos zu verstauen.
Alle Vorteile anzeigen

Mit einfachem Verschlusssystem und senkrechter Aufbewahrung

Leckere Sandwiches leicht gemacht

  • 820 W

  • Platte mit Schneide-/Versieg.funkt.

Sandwichplatten mit Schneide-/Versiegelungsfunktion versiegeln Zutaten/Käse im Sandwich

Sandwichplatten mit Schneide-/Versiegelungsfunktion versiegeln Zutaten/Käse im Sandwich

Sandwichplatten mit Schneide-/Versiegelungsfunktion stellen sicher, dass die Zutaten und der Käse im Sandwich versiegelt sind

Hohe Temperatur für perfekt getoastete Sandwiches

Die hohe Temperatur toastet die Sandwiches gleichmäßig – für leckere knusprige Sandwiches.

Einfach herunterzudrückendes Verschlusssystem

Einfach herunterzudrückendes Verschlusssystem

Einfach nach unten drücken, um den Sandwichmaker sicher zu verschließen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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4.0

von 5

1

Bewertung

100%

empfehlen dieses Produkt.

5
3
2
1

24/10/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Πολύ χρήσιμο

Το έχω αρκετά χρόνια και δουλεύει ακόμα χωρίς προβλήματα.

Vorteile

Ο διακόπτης είναι πολύ χρήσιμος. Η τιμή του ήταν καλή

Nachteile

Κολλάνε λίγο οι φέτες του τοστ

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Daily Collection HD2392/00 Sandwich maker verfasst

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