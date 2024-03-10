ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

Sandwichmaker

Eingestellt

Support

Sandwichmaker

HD2383/22

Sandwichmaker

Eingestellt

Zum Shop

Anmelden oder Konto erstellen

Registrieren Sie Ihr Produkt

Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.

Jetzt registrieren

Handbücher und Dokumentation

User Manual Philips Sandwich maker

  • PDF Datei, 828.6 kB
  • 10 March 2024

Wählen Sie Ihre Lieblingszutaten, und bereiten Sie ganz einfach leckere Sandwiches zu!

  • PDF Datei
  • 19 January 2026

Fehlerbehebung

Kontaktaufnahme zu Philips

Wir helfen Ihnen gerne weiter