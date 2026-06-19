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HD2331/90
750 W
Vertikale Aufbewahrung
Ein-/Ausschalter und LED-Anzeigen
Sandwichplatte
Toaste deine Lieblingssandwiches auf dreieckigen Grillplatten
Mit diesem leistungsstarken Sandwichmaker mit 750 W wird alles knusprig und goldbraun getoastet.
Kein Anhaften und Scheuern mehr. Dank der langlebigen Antihaftbeschichtung kannst du die Sandwich-Grillplatten ganz einfach abwischen.
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