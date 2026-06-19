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  • Täglich goldbraune Sandwiches
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3000 SeriesSandwichmaker

HD2331/90

Täglich goldbraune Sandwiches
Genieße knusprige, perfekt getoastete Sandwiches in Dreieckform mit dem Philips 3000 Series Sandwichmaker. Antihaftbeschichtete Sandwichplatten heizen leistungsstark für köstliche Sandwiches und lassen sich leicht reinigen.
Alle Vorteile anzeigen

Knusprige, perfekt getoastete Sandwiches in Dreieckform

Täglich goldbraune Sandwiches

  • 750 W

  • Vertikale Aufbewahrung

  • Ein-/Ausschalter und LED-Anzeigen

  • Sandwichplatte

Dreieckige Grillplatten für deinen salzigen Lieblingssnack

Dreieckige Grillplatten für deinen salzigen Lieblingssnack

Toaste deine Lieblingssandwiches auf dreieckigen Grillplatten

Perfekte Sandwiches durch 750 W Leistung

Perfekte Sandwiches durch 750 W Leistung

Mit diesem leistungsstarken Sandwichmaker mit 750 W wird alles knusprig und goldbraun getoastet.

Platten mit Antihaftbeschichtung zur einfachen Reinigung

Platten mit Antihaftbeschichtung zur einfachen Reinigung

Kein Anhaften und Scheuern mehr. Dank der langlebigen Antihaftbeschichtung kannst du die Sandwich-Grillplatten ganz einfach abwischen.

Technische Daten

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