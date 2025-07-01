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Neu
Maximale Styling-Freiheit
Mit 28 Längeneinstellungen und selbstschärfenden Titaniumklingen erzielen Sie präzise, sichere Haarschnitte. Mit den Precision Fade Tools gelingen Ihnen gleichmäßige Übergänge, und mit diesem vielseitigen Philips Barber Zubehörset haben Sie auch zu Hause die volle Kontrolle.
Selbstschärfende Titaniumklingen
28 einstellbare Schnittlängen
PowerAdapt Sensor
Trim and Flow
Mit 28 Längeneinstellungen in präzisen 1-mm-Schritten gestalten Sie Ihren Look ganz nach Wunsch. Drei verstellbare Kammaufsätze von 2–28 mm geben Ihnen die volle Kontrolle für jeden Style. Ohne Aufsatz erreichen Sie einen präzisen 0,5-mm-Schnitt. Für eine einfache, individuelle Pflege.
Unsere selbstschärfenden Titaniumklingen bleiben dauerhaft scharf und sorgen für gleichmäßige, zuverlässige Ergebnisse. Mit dem Hair Clipper gelingt Ihnen ein glatter, müheloser Haarschnitt, für einen Style, der jederzeit sauber sitzt.
Das 4-teilige Friseur-Zubehörset enthält alles, was Sie für selbstbewusste Haarschnitte zu Hause benötigen: eine Schere, einen Kamm, einen Friseurumhang und Haarclips.
4.1
von 5
911
Bewertungen
82%
empfehlen dieses Produkt.
Kein Spitzname !
01/07/2025
Österreich
Durchdachtes Gerät !
Umfangreiches Zubehär, liegt super in der Hand - bisher alles perfekt !
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 9000 HC9450/15 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Date of Use 2025-03-01
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 9000 HC9450/15 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Date of Use 2025-03-01
fabisebi
17/09/2023
Österreich
Verifizierter Käufer
Großteil Schnittlängen Auswahl
Gut gefällt mir dass es bis zu 42mm Schnittlänge gibt, was so ziemlich das einzigste Produkt am Markt ist. Dazu arbeitet es Automatisch die jeweilige gewünschte Haarlänge aus.
Vorteile
Sehr viele Haarlängen Auswahlen
Nachteile
Griff wirkt Gewöhnungsbedürftig
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 9000 HC9450/20 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Date of Use 2022-08-17
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 9000 HC9450/20 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Date of Use 2022-08-17
Chhoe52
21/02/2022
Österreich
Verifizierter Käufer
Großartige Funktionen
Perfekt für den Hausgebrauch, Einfache Bedienbarkeit. Tolles Design und sehr gutes Handling.
Vorteile
Perfekte Schnittstufenanpassung
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 9000 HC9450/20 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Date of Use 2021-01-21
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 9000 HC9450/20 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Date of Use 2021-01-21
Im Vergleich zum Friseur.
Bei Registrierung auf Philips.com innerhalb von 90 Tagen ab dem Kauf.