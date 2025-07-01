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Titaniumklingen
400 Längeneinstellungen
120 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit
Bis zu 5 Jahre Garantie
Gestalten Sie den perfekten Haarschnitt mit Präzision. Wählen Sie aus mehr als 400 Längen in Schritten von 0,01 mm genau die Länge aus, die Sie sich für Ihren idealen Look wünschen.
Mit unseren drei einstellbaren Kammaufsätzen gelingt Ihnen ein präziser Haarschnitt. Wählen Sie aus mehr als 400 Haarlängen zwischen 1 mm und 42 mm die gewünschte Länge aus oder verwenden Sie den Haarschneider ohne Kammaufsatz für einen kurzen Haarschnitt von 0,5 mm.
Profitieren Sie von einem perfekten und dennoch sicheren Schnitt mit selbstschärfenden titanbeschichteten Edelstahlklingen für lang anhaltende Leistung bei jedem Gebrauch.
Auszeichnungen
4.1
von 5
908
Bewertungen
83%
empfehlen dieses Produkt.
Kein Spitzname !
01/07/2025
Österreich
Durchdachtes Gerät !
Umfangreiches Zubehär, liegt super in der Hand - bisher alles perfekt !
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 9000 HC9450/15 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 9000 HC9450/15 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
fabisebi
17/09/2023
Österreich
Verifizierter Käufer
Großteil Schnittlängen Auswahl
Gut gefällt mir dass es bis zu 42mm Schnittlänge gibt, was so ziemlich das einzigste Produkt am Markt ist. Dazu arbeitet es Automatisch die jeweilige gewünschte Haarlänge aus.
Vorteile
Sehr viele Haarlängen Auswahlen
Nachteile
Griff wirkt Gewöhnungsbedürftig
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 9000 HC9450/20 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 9000 HC9450/20 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Chhoe52
21/02/2022
Österreich
Verifizierter Käufer
Großartige Funktionen
Perfekt für den Hausgebrauch, Einfache Bedienbarkeit. Tolles Design und sehr gutes Handling.
Vorteile
Perfekte Schnittstufenanpassung
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 9000 HC9450/20 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 9000 HC9450/20 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Die Garantie bietet bis zu 5 Jahre Schutz, einschließlich einer 2-jährigen standardmäßigen, weltweiten Garantie, wobei nach Registrierung des Geräts innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf weitere 3 Jahre verfügbar sind.
Gilt nur für die Modelle der Serien 5000, 7000 und 9000. Verfügbar für den globalen Markt, ausgenommen sind die USA, Kanada und China.