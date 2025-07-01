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Neu

Hair ClipperSerie 7000

HC7722/15

4.1

| (911) Bewertungen | 82% empfehlen dieses Produkt.

Präzises und vielseitiges Styling

Mit 28 Längeneinstellungen und selbstschärfenden Klingen erzielen Sie vielseitige, präzise Haarschnitte, Anwendung für Anwendung. Damit gelingen Ihnen definierte, zuverlässige Ergebnisse ganz einfach zu Hause.

Alle Vorteile anzeigen

Starke Leistung für präzise Schnitte

Präzises und vielseitiges Styling

  • Selbstschärfende Edelstahlklingen

  • 28 einstellbare Schnittlängen

  • PowerAdapt Sensor

  • Trim and Flow

Passen Sie Ihren Look mit 16 einstellbaren Längen an

Passen Sie Ihren Look mit 16 einstellbaren Längen an

Mit 28 Längeneinstellungen in präzisen 1-mm-Schritten gestalten Sie Ihren Look ganz nach Wunsch. Drei verstellbare Kammaufsätze von 2–28 mm geben Ihnen die volle Kontrolle für jeden Style. Ohne Aufsatz erreichen Sie einen präzisen 0,5-mm-Schnitt. Für eine einfache, individuelle Pflege.

Maximale Präzision mit langanhaltender Leistung

Maximale Präzision mit langanhaltender Leistung

Perfekter Haarschnitt mit 41-mm-breiten, selbstschärfenden Stahlklingen für eine langanhaltende Leistung

Für ein gleichmäßiges und einfaches Trimmen zu Hause

Für ein gleichmäßiges und einfaches Trimmen zu Hause

Gleichmäßiger Haarschnitt von Anfang bis Ende: Der Trim-and-Flow-Kammaufsatz hält die Haare in Bewegung und verhindert ein Verstopfen, damit der Haarschneider mühelos und gleichmäßig durch das Haar gleitet. So behältst du die Kontrolle und erzielst deinen gewünschten Stil ohne Unterbrechungen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.1

von 5

911

Bewertungen

82%

empfehlen dieses Produkt.

01/07/2025

Österreich

Österreich

Durchdachtes Gerät !

Umfangreiches Zubehär, liegt super in der Hand - bisher alles perfekt !

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 9000 HC9450/15 Abwaschbarer Haarschneider verfasst

Date of Use 2025-03-01

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 9000 HC9450/15 Abwaschbarer Haarschneider verfasst

Date of Use 2025-03-01

17/09/2023

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Großteil Schnittlängen Auswahl

Gut gefällt mir dass es bis zu 42mm Schnittlänge gibt, was so ziemlich das einzigste Produkt am Markt ist. Dazu arbeitet es Automatisch die jeweilige gewünschte Haarlänge aus.

Vorteile

Sehr viele Haarlängen Auswahlen

Nachteile

Griff wirkt Gewöhnungsbedürftig

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 9000 HC9450/20 Abwaschbarer Haarschneider verfasst

Date of Use 2022-08-17

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 9000 HC9450/20 Abwaschbarer Haarschneider verfasst

Date of Use 2022-08-17

21/02/2022

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Großartige Funktionen

Perfekt für den Hausgebrauch, Einfache Bedienbarkeit. Tolles Design und sehr gutes Handling.

Vorteile

Perfekte Schnittstufenanpassung

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 9000 HC9450/20 Abwaschbarer Haarschneider verfasst

Date of Use 2021-01-21

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 9000 HC9450/20 Abwaschbarer Haarschneider verfasst

Date of Use 2021-01-21

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