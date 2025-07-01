Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Neu
Präzises und vielseitiges Styling
Mit 28 Längeneinstellungen und selbstschärfenden Klingen erzielen Sie vielseitige, präzise Haarschnitte, Anwendung für Anwendung. Damit gelingen Ihnen definierte, zuverlässige Ergebnisse ganz einfach zu Hause.
Selbstschärfende Edelstahlklingen
28 einstellbare Schnittlängen
PowerAdapt Sensor
Trim and Flow
Mit 28 Längeneinstellungen in präzisen 1-mm-Schritten gestalten Sie Ihren Look ganz nach Wunsch. Drei verstellbare Kammaufsätze von 2–28 mm geben Ihnen die volle Kontrolle für jeden Style. Ohne Aufsatz erreichen Sie einen präzisen 0,5-mm-Schnitt. Für eine einfache, individuelle Pflege.
Perfekter Haarschnitt mit 41-mm-breiten, selbstschärfenden Stahlklingen für eine langanhaltende Leistung
Gleichmäßiger Haarschnitt von Anfang bis Ende: Der Trim-and-Flow-Kammaufsatz hält die Haare in Bewegung und verhindert ein Verstopfen, damit der Haarschneider mühelos und gleichmäßig durch das Haar gleitet. So behältst du die Kontrolle und erzielst deinen gewünschten Stil ohne Unterbrechungen.
4.1
von 5
911
Bewertungen
82%
empfehlen dieses Produkt.
Kein Spitzname !
01/07/2025
Österreich
Durchdachtes Gerät !
Umfangreiches Zubehär, liegt super in der Hand - bisher alles perfekt !
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 9000 HC9450/15 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Date of Use 2025-03-01
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 9000 HC9450/15 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Date of Use 2025-03-01
fabisebi
17/09/2023
Österreich
Verifizierter Käufer
Großteil Schnittlängen Auswahl
Gut gefällt mir dass es bis zu 42mm Schnittlänge gibt, was so ziemlich das einzigste Produkt am Markt ist. Dazu arbeitet es Automatisch die jeweilige gewünschte Haarlänge aus.
Vorteile
Sehr viele Haarlängen Auswahlen
Nachteile
Griff wirkt Gewöhnungsbedürftig
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 9000 HC9450/20 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Date of Use 2022-08-17
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 9000 HC9450/20 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Date of Use 2022-08-17
Chhoe52
21/02/2022
Österreich
Verifizierter Käufer
Großartige Funktionen
Perfekt für den Hausgebrauch, Einfache Bedienbarkeit. Tolles Design und sehr gutes Handling.
Vorteile
Perfekte Schnittstufenanpassung
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 9000 HC9450/20 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Date of Use 2021-01-21
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 9000 HC9450/20 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Date of Use 2021-01-21
Bei Registrierung auf Philips.com innerhalb von 90 Tagen ab dem Kauf