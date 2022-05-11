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Neu
Vielseitiges Trimmen für die ganze Familie
Gönne dir oder deinen Liebsten einen präzisen Haarschnitt mit dem Philips Hair Clipper 5000. Klingen, die scharf bleiben, sorgen für gleichmäßige Ergebnisse. Dank der effizienten kabellosen Leistung kannst du bequem und zuverlässig trimmen.
Selbstschärfende Edelstahlklingen
10 einstellbare Schnittlängen
PowerAdapt Sensor
Trim and Flow
Mit 10 Längeneinstellungen in 3-mm-Schritten gibt Ihnen dieser Haarschneider die sichere Kontrolle über Ihren Haarschnitt. Mit dem verstellbaren Kamm können Sie auf 3–24 mm trimmen. Wenn Sie den Kamm abnehmen, erzielen Sie ein sauberes Ergebnis von 0,5 mm. Zuverlässiges, unkompliziertes Trimmen.
Unsere selbstschärfenden 41-mm-Klingen bleiben dauerhaft scharf und gleiten sanft durch das Haar für einen gleichmäßigen, gleichmäßigen Haarschnitt.
Gleichmäßiger Haarschnitt von Anfang bis Ende: Der Trim-and-Flow-Kammaufsatz hält die Haare in Bewegung und verhindert ein Verstopfen, damit der Haarschneider mühelos und gleichmäßig durch das Haar gleitet. So behältst du die Kontrolle und erzielst deinen gewünschten Stil ohne Unterbrechungen.
4.1
von 5
490
Bewertungen
85%
empfehlen dieses Produkt.
Vitlev22
11/05/2022
Österreich
Verifizierter Käufer
Sehr gut
kompakt, ergonomisch und ausdauernd mit einer einzigen Ladung und schneidet gut - was will man mehr?
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 3000 HC3530/15 Haarschneider verfasst
Date of Use 2021-04-11
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 3000 HC3530/15 Haarschneider verfasst
Date of Use 2021-04-11
Schneider78
29/07/2021
Österreich
Verifizierter Käufer
Bis jetzt super diese haarschneider.
Nicht so laut und ganz einfach putzen! Super lange kabel ist auch gut! Sehr scharf ! Einfach super.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 3000 HC3510/15 Haarschneider verfasst
Date of Use 2020-06-29
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 3000 HC3510/15 Haarschneider verfasst
Date of Use 2020-06-29
Redmasta
05/09/2018
Österreich
solides Gerät zu einem günstigen Preis
Man erhält mit dem Gerät alles, was man braucht, um loszulegen. Im Lieferumfang enthalten ist der Trimmer, ein austauschbarer steckbarer Netzstecker und 2 Aufsätze. Das Gerät ist wartungsfrei, was mir sehr gut gefällt. Ich fand mich bei der ersten Nutzung sofort mit der Handhabung der Aufsteckaufsätze zurecht und erzielte gleich sehr gute Ergebnisse. Besonders positiv hervorheben möchte ich das geringe Gewicht des Trimmers, wodurch es bei längerer Nutzung nicht schwer wird das Gerät zu halten. Für mich ist das Gerät eine runde Sache und der Preis stimmt ebenfalls, daher von mir volle 5 Sterne.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 3000 HC3510/15 Haarschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 3000 HC3510/15 Haarschneider verfasst
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