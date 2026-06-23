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Trim-n-Flow
28 Längeneinstellungen (0,5 bis 28 mm)
90 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit
100 % abwaschbar
Bis zu 5 Jahre Garantie
Erzielen Sie gleichmäßige Ergebnisse bei jeder Haardichte. Aktivieren Sie die Turbo-Boost-Funktion, um die Motordrehzahl zu erhöhen und so problemlos dickeres oder dichteres Haar schneiden zu können.
Der Philips Haarschneider ist perfekt für jede Haarlänge. Er verfügt über zwei verstellbare Kammaufsätze und einen zusätzlichen 2-mm-Bartkammaufsatz. Erzielen Sie präzise Schnitte von 3 mm bis 28 mm in 1-mm-Schritten. Verwenden Sie den 2-mm-Kammaufsatz für Stoppelbart oder zum Stylen Ihres Bartes, oder entfernen Sie den Kammaufsatz für einen ultrakurzen 0,5-mm-Schnitt.
Die selbstschärfenden Stahlklingen sind unglaublich langlebig. Selbst nach 5 Jahren schneiden sie mit derselben Präzision und Genauigkeit wie am ersten Tag.
4.6
von 5
1313
Bewertungen
95%
empfehlen dieses Produkt.
ahmerov17
23/06/2026
Österreich
Verifizierter Käufer
Ich bin mit diesem Produkt vollkommen zufrieden.
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 7000 HC7650/15 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Date of Use 2026-04-15
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 7000 HC7650/15 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Date of Use 2026-04-15
Hubert und Angelika
24/04/2026
Österreich
Verifizierter Käufer
Ich bin sehr zufrieden
Ich bin sehr zufrieden. Die verschiedenen Aufsätze verstopfen tatsächlich überhaupt nicht mit den geschnittenen Haaren, ganz anders bei meinem vorherigen Gerät einer renommierten Marke aus Deutschland.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 5000 HC5630/15 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Date of Use 2026-04-06
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 5000 HC5630/15 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Date of Use 2026-04-06
Super!!!
15/06/2025
Österreich
Verifizierter Käufer
stufenlos verstellbar
Bin begeistert , Hairclipper schneidet exakt, liegt gut in der Hand. s
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 7000 HC7650/15 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 7000 HC7650/15 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Die Garantie bietet bis zu 5 Jahre Schutz, einschließlich einer 2-jährigen standardmäßigen, weltweiten Garantie, wobei nach Registrierung des Geräts innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf weitere 3 Jahre verfügbar sind.
Gilt nur für die Modelle der Serien 5000, 7000 und 9000. Verfügbar für den globalen Markt, ausgenommen sind die USA, Kanada und China.