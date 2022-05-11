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  • Zuverlässiges und leistungsstarkes Trimmen
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Neu

Hair ClipperSerie 3000

HC3721/15

4.1

| (490) Bewertungen | 85% empfehlen dieses Produkt.

Zuverlässiges und leistungsstarkes Trimmen

Gönnen Sie sich selbst oder Ihren Lieben perfekte, gleichmäßige und präzise Haarschnitte mit dem Philips Hair Clipper 3000. Die selbstschärfenden Klingen sorgen dauerhaft für Schärfe. Erleben Sie leistungsstarke Performance mit Kabel.

Alle Vorteile anzeigen

Benutzerfreundlich für präzises Haareschneiden

Zuverlässiges und leistungsstarkes Trimmen

  • Selbstschärfende Klingen

  • 6 einstellbare Schnittlängen

  • Trim and Flow

  • Verwendung mit Kabel

Passe deinen Look mit 6 einstellbaren Längen an

Passe deinen Look mit 6 einstellbaren Längen an

Mit 6 Schnittlängeneinstellungen in 3-mm-Schritten behalten Sie Ihren Haarschnitt jederzeit sicher im Griff. Der verstellbare Kamm ermöglicht Schnittlängen von 3 bis 15 mm. Ohne Kamm erzielen Sie ein präzises Ergebnis mit 0,5 mm. Für zuverlässiges und unkompliziertes Haareschneiden.

Maximale Präzision mit langanhaltender Leistung

Maximale Präzision mit langanhaltender Leistung

Unsere selbstschärfenden 41-mm-Klingen bleiben dauerhaft scharf und gleiten sanft durch das Haar für einen gleichmäßigen, gleichmäßigen Haarschnitt.

Für ein gleichmäßiges und einfaches Trimmen zu Hause

Für ein gleichmäßiges und einfaches Trimmen zu Hause

Gleichmäßiger Haarschnitt von Anfang bis Ende: Der Trim-and-Flow-Kammaufsatz hält die Haare in Bewegung und verhindert ein Verstopfen, damit der Haarschneider mühelos und gleichmäßig durch das Haar gleitet. So behältst du die Kontrolle und erzielst deinen gewünschten Stil ohne Unterbrechungen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.1

von 5

490

Bewertungen

85%

empfehlen dieses Produkt.

11/05/2022

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Sehr gut

kompakt, ergonomisch und ausdauernd mit einer einzigen Ladung und schneidet gut - was will man mehr?

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 3000 HC3530/15 Haarschneider verfasst

Date of Use 2021-04-11

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 3000 HC3530/15 Haarschneider verfasst

Date of Use 2021-04-11

29/07/2021

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Bis jetzt super diese haarschneider.

Nicht so laut und ganz einfach putzen! Super lange kabel ist auch gut! Sehr scharf ! Einfach super.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 3000 HC3510/15 Haarschneider verfasst

Date of Use 2020-06-29

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 3000 HC3510/15 Haarschneider verfasst

Date of Use 2020-06-29

05/09/2018

Österreich

Österreich

solides Gerät zu einem günstigen Preis

Man erhält mit dem Gerät alles, was man braucht, um loszulegen. Im Lieferumfang enthalten ist der Trimmer, ein austauschbarer steckbarer Netzstecker und 2 Aufsätze. Das Gerät ist wartungsfrei, was mir sehr gut gefällt. Ich fand mich bei der ersten Nutzung sofort mit der Handhabung der Aufsteckaufsätze zurecht und erzielte gleich sehr gute Ergebnisse. Besonders positiv hervorheben möchte ich das geringe Gewicht des Trimmers, wodurch es bei längerer Nutzung nicht schwer wird das Gerät zu halten. Für mich ist das Gerät eine runde Sache und der Preis stimmt ebenfalls, daher von mir volle 5 Sterne.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 3000 HC3510/15 Haarschneider verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 3000 HC3510/15 Haarschneider verfasst

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