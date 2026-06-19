Einfaches und effizientes Entkalkungssystem für langanhaltende Leistung

Regelmäßiges Entkalken schützt das Bügeleisen, verlängert dessen Lebensdauer und gewährleistet eine optimale Dampfleistung. Unser exklusives Easy De-Calc Plus System sammelt laufend Kalkablagerungen. Eine Leuchtanzeige und ein akustisches Signal informieren dich, wenn der Behälter geleert werden muss. Entferne einfach den Verschluss, und lass das Wasser und die Kalkpartikel ablaufen.