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GC9675/80
Dampfstoß von bis zu 550 g
Abnehmbarer 1,8-l-Wasserbehälter
OptimalTEMP Technologie
Automatischer und leiser Dampfausstoß
Die automatische Abschaltung sorgt dafür, dass sich das Gerät abschaltet, wenn es einige Minuten nicht verwendet wurde. Das spart Energie und sorgt zudem für ein Gefühl der Sicherheit.
Verriegele das Bügeleisen auf der Basisstation für einfaches Transportieren im Haus. So verringerst du die Gefahr von versehentlichen Berührungen der heißen Bügelsohle.
Regelmäßiges Entkalken schützt das Bügeleisen, verlängert dessen Lebensdauer und gewährleistet eine optimale Dampfleistung. Unser exklusives Easy De-Calc Plus System sammelt laufend Kalkablagerungen. Eine Leuchtanzeige und ein akustisches Signal informieren dich, wenn der Behälter geleert werden muss. Entferne einfach den Verschluss, und lass das Wasser und die Kalkpartikel ablaufen.
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