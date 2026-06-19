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  • Intelligenter Automatik-Dampfstoß für schnelles, einfaches Bügeln
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PerfectCare Elite PlusDampfbügelstation

GC9675/80

1 Auszeichnung

Intelligenter Automatik-Dampfstoß für schnelles, einfaches Bügeln
PerfectCare Elite Plus ist eine Dampfbügelstation, die mit ihrem ultraleichten Bügeleisen und intelligenten automatischen Dampfausstoß höchsten Komfort bietet: für einfacheres Bügeln und schnellere Ergebnisse. Keine Temperatureinstellung erforderlich, keine Brandflecken – garantiert.
Alle Vorteile anzeigen

Intelligenter Automatik-Dampfstoß für schnelles, einfaches Bügeln

Intelligenter Automatik-Dampfstoß für schnelles, einfaches Bügeln

  • Dampfstoß von bis zu 550 g

  • Abnehmbarer 1,8-l-Wasserbehälter

  • OptimalTEMP Technologie

  • Automatischer und leiser Dampfausstoß

Automatische Abschaltung bei längerem Nichtgebrauch

Automatische Abschaltung bei längerem Nichtgebrauch

Die automatische Abschaltung sorgt dafür, dass sich das Gerät abschaltet, wenn es einige Minuten nicht verwendet wurde. Das spart Energie und sorgt zudem für ein Gefühl der Sicherheit.

Transportverriegelung für sicheres und einfaches Transportieren

Transportverriegelung für sicheres und einfaches Transportieren

Verriegele das Bügeleisen auf der Basisstation für einfaches Transportieren im Haus. So verringerst du die Gefahr von versehentlichen Berührungen der heißen Bügelsohle.

Einfaches und effizientes Entkalkungssystem für langanhaltende Leistung

Einfaches und effizientes Entkalkungssystem für langanhaltende Leistung

Regelmäßiges Entkalken schützt das Bügeleisen, verlängert dessen Lebensdauer und gewährleistet eine optimale Dampfleistung. Unser exklusives Easy De-Calc Plus System sammelt laufend Kalkablagerungen. Eine Leuchtanzeige und ein akustisches Signal informieren dich, wenn der Behälter geleert werden muss. Entferne einfach den Verschluss, und lass das Wasser und die Kalkpartikel ablaufen.

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