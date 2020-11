Leicht und bedienerfreundlich

Das Bügeleisen Ihrer Dampfbügelstation verfügt über das ideale Gewicht: Es ist leicht und komfortabel in der Handhabung. Es gleitet sanft über Ihre Kleidung, entfernt die hartnäckigsten Falten in kürzester Zeit und schont Ihr Handgelenk. Vertikales Bügeln ist zudem sehr leicht und wirkungsvoll. Sie können jetzt ganz bequem und effektiv in vertikaler Position Falten aus Ihren empfindlichen Stoffen, wie Seidenblusen, Kleidern, Jacken und sogar schwer zu bügelnden Kleidungsstücken mit Bundfalten, Zierelementen, Knöpfen usw., entfernen.