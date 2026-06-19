Ultraschnelles Bügeln

Bügele von Seide über Leinen und Baumwolle bis hin zu Kaschmir alles in beliebiger Reihenfolge – und das, ohne die Einstellungen anpassen zu müssen. Das Philips PerfectCare Bügeleisen liefert ultraschnelle Ergebnisse, ohne dass du Gefahr läufst, dass deine Kleidung versengt wird oder glänzt. So wird Bügeln jetzt zum Kinderspiel.