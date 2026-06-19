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  • Ultraschnelles Bügeln
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Eingestellt

PerfectCare ExpertDampfbügelstation

GC9222/02

1 Auszeichnung

Ultraschnelles Bügeln
Bügele von Seide über Leinen und Baumwolle bis hin zu Kaschmir alles in beliebiger Reihenfolge – und das, ohne die Einstellungen anpassen zu müssen. Das Philips PerfectCare Bügeleisen liefert ultraschnelle Ergebnisse, ohne dass du Gefahr läufst, dass deine Kleidung versengt wird oder glänzt. So wird Bügeln jetzt zum Kinderspiel.
Alle Vorteile anzeigen

Keine Temperatureinstellung erforderlich

Ultraschnelles Bügeln

  • 5,5 bar

  • Dampfstoß von 300 g

  • Abnehmbarer 1,5-l-Wasserbehälter

Max. 5,5 bar Pumpendruck

Max. 5,5 bar Pumpendruck

Je mehr Dampf, desto schneller kannst du bügeln. Es wird starker, gleichmäßiger Dampf erzeugt, der tief in die Kleidung eindringt und für schnelles und gründliches Bügeln sorgt. Der Dampfdruck kann an deine individuellen Anforderungen angepasst werden.

Einsatzbereit in 2 Minuten, jederzeit nachfüllbar

Einsatzbereit in 2 Minuten, jederzeit nachfüllbar

Die Dampfbügelstation ist in 2 Minuten einsatzbereit. Der Wasserbehälter kann während des Bügelns jederzeit nachgefüllt werden.

Abnehmbarer 1,5-l-Wasserbehälter, bis zu 2 Stunden bügeln

Abnehmbarer 1,5-l-Wasserbehälter, bis zu 2 Stunden bügeln

Der Wasserbehälter kann ganz einfach abgenommen und unter dem Wasserhahn nachgefüllt werden. Die große Einfüllöffnung sorgt für schnelles Nachfüllen. Dank des Wasserbehälters mit 1,5 l Fassungsvermögen kannst du bis zu 2 Stunden ununterbrochen bügeln, ohne nachfüllen zu müssen.

Technische Daten

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Auszeichnungen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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