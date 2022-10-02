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Max. 6,5 bar Pumpendruck
Dampfstoß von bis zu 430 g
Abnehmbarer 1,5-l-Wasserbehälter
Transportverriegelung
Selbst beim Multitasking oder im Falle von Ablenkungen bekommen deine Kleidungsstücke nie mehr Brandflecken. Dank unserer OptimalTEMP Technologie versprechen wir dir, dass dieses Dampfbügeleisen keine bügelbaren Stoffe verbrennt. Du kannst es sogar mit der Bügelsohle nach unten auf der Kleidung oder dem Bügelbrett stehen lassen. Keine Brandflecken, kein Glanz. Garantiert.
Möchtest du hartnäckige Falten mit Leichtigkeit bewältigen, verlasse dich auf unseren gleichmäßigen Dampfausstoß, der die schwere Arbeit für dich übernimmt. Setze bei Bedarf einen zusätzlichen Dampfstoß ein, und die Falten glätten sich fast von selbst. Auch zum Dampfbügeln senkrecht hängender Vorhänge oder zum Auffrischen hängender Kleidung eignet sich dies optimal.
Aufgrund ihrer kompakten Größe erweist sie sich beim Bügeln als leicht und benutzerfreundlich. Sie passt sogar auf das Bügelbrett. Aber denke nicht, dass kleiner auch weniger leistungsstark bedeutet. Dank unserer exklusiven ProVelocity Technologie haben wir leistungsstarke Dampfbügelstationen entwickelt, die leichter und kompakter sind als je zuvor.
Auszeichnungen
3.9
von 5
15
Bewertungen
80%
empfehlen dieses Produkt.
STRESSADA 2
02/10/2022
Portugal
Verifizierter Käufer
Espetacular
Em comparação com o ferro que tinha anteriormente, pesa menos e apesar do deposito ter menos capacidade, não noto diferença. Eficaz nos tecidos mais difíceis.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Ferro com gerador de vapor verfasst
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Anabela_99
16/05/2022
Portugal
Ja deixei de lado o meu antigo ferro a vapor
Nao conhecia este modelo mas depois de muita pesquisa, estou 100% satisfeita. Relacao preco qualidade é excelente.
Vorteile
Intuito, Com bom vapor, facil de usar
Nachteile
Sem desvantagens
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Riona
14/12/2021
Portugal
O ferro é muito eficaz e eficiente
Já o tenho há cerca de um ano. Aquece rápido e consigo passar qualquer peça de roupa. Adoro o facto de nunca queimar a roupa nem mesmo a forra da tábua de passar. Poder usar água da torneira também é uma mais valia para mim e o facto de conseguir fazer descalcificação. Não poderia estar mais satisfeita.
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Basierend auf einer Bügelzeit von 2 Stunden
Bis zu 40 % weniger Energieverbrauch basierend auf IEC 60331-1, im Vergleich zu GC6734.